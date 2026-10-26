Destaques
Lotofácil 3814 tem prêmio estimado de R$ 5 milhões nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h.
- 1Dezenas: 15 dezenas sorteadas: 25 – 21 – 09 – 22 – 15 – 08 – 13 – 17 – 24 – 04 – 01 – 16 – 06 – 12 – 18 ]
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.
- 3Próximo concurso: Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].
A Lotofácil 3814 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 5 milhões. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3814
25 – 21 – 09 – 22 – 15 – 08 – 13 – 17 – 24 – 04 – 01 – 16 – 06 – 12 – 18
Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.
Rateio — Lotofácil 3814
- Faixas de premiação (15, 14, 13, 12 e 11 acertos): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.
Histórico recente
O texto-base informa que o concurso 3813 (25/10) acumulou, com as dezenas 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25; 217 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 2.278,37 cada. Confirme antes de publicar.
Próximo concurso
O próximo concurso indicado no material é o Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.
Como apostar
15 a 20 números entre 25; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 3,50
Como resgatar o prêmio
Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.
Quando será o próximo concurso?
Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.
Onde conferir o resultado e o rateio?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.