Destaques uai Lotofácil 3814 tem prêmio estimado de R$ 5 milhões nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h. 1 Dezenas: 15 dezenas sorteadas: 25 – 21 – 09 – 22 – 15 – 08 – 13 – 17 – 24 – 04 – 01 – 16 – 06 – 12 – 18 ]

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].

A Lotofácil 3814 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 5 milhões. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3814

25 – 21 – 09 – 22 – 15 – 08 – 13 – 17 – 24 – 04 – 01 – 16 – 06 – 12 – 18

Resultado da Lotofácil 3814 de hoje (26/10): veja dezenas e rateio

Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.

Rateio — Lotofácil 3814

Faixas de premiação (15, 14, 13, 12 e 11 acertos): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.

Histórico recente

O texto-base informa que o concurso 3813 (25/10) acumulou, com as dezenas 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25; 217 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 2.278,37 cada. Confirme antes de publicar.

Próximo concurso

O próximo concurso indicado no material é o Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.

Como apostar

15 a 20 números entre 25; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 3,50

Como resgatar o prêmio

Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.

Quando será o próximo concurso?

Lotofácil 3815, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.

Onde conferir o resultado e o rateio?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.