Destaques
Lotomania 2992 tem prêmio estimado de R$ 600 mil nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h.
- 1Dezenas: 07 – 49 – 83 – 36 – 44 – 37 – 15 – 03 – 50 – 74 – 90 – 39 – 23 – 42 – 45 – 24 – 05 – 69 – 22 – 47
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.
- 3Próximo concurso: Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].
A Lotomania 2992 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 600 mil. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Lotomania 2992
07 – 49 – 83 – 36 – 44 – 37 – 15 – 03 – 50 – 74 – 90 – 39 – 23 – 42 – 45 – 24 – 05 – 69 – 22 – 47
Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.
A Lotomania acumulou?
[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.
Rateio — Lotomania 2992
- Faixas de premiação (20, 19, 18, 17, 16, 15 e zero acertos): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.
Histórico recente
O texto-base informa que o concurso 2991 (23/10) teve uma ganhadora digital de Aracaju/SE, com R$ 1.005.301,46. As dezenas do concurso anterior estão marcadas para confirmação.
Próximo concurso
O próximo concurso indicado no material é o Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.
Como apostar
marque 50 números entre 100; o texto-base informa aposta de R$ 3,00
Como resgatar o prêmio
Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.
Quando será o próximo concurso?
Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.
Onde conferir o resultado e o rateio?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.