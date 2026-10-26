Destaques uai Lotomania 2992 tem prêmio estimado de R$ 600 mil nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h. 1 Dezenas: 07 – 49 – 83 – 36 – 44 – 37 – 15 – 03 – 50 – 74 – 90 – 39 – 23 – 42 – 45 – 24 – 05 – 69 – 22 – 47

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

3 Próximo concurso: Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].

A Lotomania 2992 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 600 mil. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2992

07 – 49 – 83 – 36 – 44 – 37 – 15 – 03 – 50 – 74 – 90 – 39 – 23 – 42 – 45 – 24 – 05 – 69 – 22 – 47

Resultado da Lotomania 2992 de hoje (26/10): veja dezenas e rateio

Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.

Rateio — Lotomania 2992

Faixas de premiação (20, 19, 18, 17, 16, 15 e zero acertos): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.

Histórico recente

O texto-base informa que o concurso 2991 (23/10) teve uma ganhadora digital de Aracaju/SE, com R$ 1.005.301,46. As dezenas do concurso anterior estão marcadas para confirmação.

Próximo concurso

O próximo concurso indicado no material é o Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.

Como apostar

marque 50 números entre 100; o texto-base informa aposta de R$ 3,00

Como resgatar o prêmio

Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.

Quando será o próximo concurso?

Lotomania 2993, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.

Onde conferir o resultado e o rateio?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.