Destaques
Dupla Sena 3025 tem prêmio estimado de R$ 9,5 milhões nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h.
- 141 – 03 – 29 – 32 – 10 – 36 29 – 05 – 40 – 22 – 04 – 43 ]
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.
- 3Próximo concurso: Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].
A Dupla Sena 3025 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 9,5 milhões. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3025
41 – 03 – 29 – 32 – 10 – 36
29 – 05 – 40 – 22 – 04 – 43
Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.
Rateio — Dupla Sena 3025
- Faixas de premiação (Sena, quina, quadra e terno em cada sorteio): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.
Histórico recente
O texto-base informa que o concurso 3024 (23/10) não teve ganhador da sena e que 13 apostas fizeram a quina, com R$ 6.246,61 cada. Confirme esses dados antes de publicar.
Próximo concurso
O próximo concurso indicado no material é o Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.
Como apostar
seis a 15 números entre 50; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 2,50
Como resgatar o prêmio
Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.
Quando será o próximo concurso?
Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.
Onde conferir o resultado e o rateio?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.