Destaques uai Dupla Sena 3025 tem prêmio estimado de R$ 9,5 milhões nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h. 1 41 – 03 – 29 – 32 – 10 – 36 29 – 05 – 40 – 22 – 04 – 43 ]

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

3 Próximo concurso: Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].

A Dupla Sena 3025 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 9,5 milhões. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3025

41 – 03 – 29 – 32 – 10 – 36

29 – 05 – 40 – 22 – 04 – 43

Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.

Rateio — Dupla Sena 3025

Faixas de premiação (Sena, quina, quadra e terno em cada sorteio): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.

Histórico recente

O texto-base informa que o concurso 3024 (23/10) não teve ganhador da sena e que 13 apostas fizeram a quina, com R$ 6.246,61 cada. Confirme esses dados antes de publicar.

Próximo concurso

O próximo concurso indicado no material é o Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.

Como apostar

seis a 15 números entre 50; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 2,50

Como resgatar o prêmio

Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.

Quando será o próximo concurso?

Dupla Sena 3026, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.

Onde conferir o resultado e o rateio?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.