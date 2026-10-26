A Mega-Sena realiza nesta segunda-feira, 26 de outubro, o sorteio do concurso 3075, com prêmio principal estimado em R$ 300 milhões. A extração está prevista para as 21h, e os dados oficiais serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a realização do sorteio.
O concurso abre uma semana com sorteios consecutivos da modalidade. A expectativa dos apostadores é saber se alguma aposta acertará as seis dezenas e levará o prêmio principal ou se o valor ficará acumulado para o próximo concurso.
A campanha Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama neste mês. No entanto, até o momento, não há confirmação consultada de que o concurso 3075 seja uma edição especial oficial da Mega-Sena dedicada à campanha.
Resultado da Mega-Sena 3075
As seis dezenas do concurso 3075 serão inseridas após a publicação do resultado oficial.
36 – 14 – 07 – 55 – 10 – 27
A conferência deve ser feita com os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal. Até que a apuração seja concluída, não é possível informar quantas apostas acertaram a sena nem afirmar se o prêmio principal saiu para um ou mais ganhadores.
Rateio da Mega-Sena
O rateio informa quantas apostas foram premiadas em cada faixa e o valor recebido por cada uma. Os números abaixo permanecem pendentes de confirmação oficial.
- 6 acertos (sena): [A CONFIRMAR]
- 5 acertos (quina): [QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR]
- 4 acertos (quadra): [QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR]
- Arrecadação total: [A CONFIRMAR]
- Prêmio acumulado para o próximo concurso: [A CONFIRMAR]
Como funciona a Mega-Sena?
Na aposta simples, o participante escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta o preço da aposta e as possibilidades de acerto.
A modalidade premia quem acerta quatro, cinco ou seis números. Os valores pagos em cada faixa dependem da arrecadação e das regras de distribuição da premiação.
Mega-Sena e Outubro Rosa
Outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, que incentiva a conscientização sobre o câncer de mama, a prevenção e a importância de buscar orientação médica. A referência à campanha neste artigo não significa que o concurso 3075 tenha sido oficialmente classificado pela Caixa como um sorteio especial temático.
Perguntas frequentes
Que horas sai o resultado da Mega-Sena hoje?
O sorteio do concurso 3075 está previsto para as 21h desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026.
Quais são os números sorteados?
As dezenas serão acrescentadas nesta matéria após a divulgação oficial: [A CONFIRMAR].
Houve ganhador do prêmio principal?
A informação será atualizada depois da apuração: [A CONFIRMAR].
Quanto pagou a quina e a quadra?
A quantidade de apostas premiadas e os valores por faixa ainda precisam ser confirmados: [A CONFIRMAR].
Fonte para atualização: Portal oficial das Loterias CAIXA — https://loterias.caixa.gov.br/