Destaques uai Mega-Sena 3075: prêmio estimado em R$ 300 milhões 1 Sorteio: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 21h. 2 Dezenas sorteadas:36 – 14 – 07 – 55 – 10 – 27 3 Ganhadores da sena: [A CONFIRMAR] 4 Rateio da quina e da quadra: [A CONFIRMAR] 5 Próximo concurso: [DATA E PRÊMIO A CONFIRMAR]

A Mega-Sena realiza nesta segunda-feira, 26 de outubro, o sorteio do concurso 3075, com prêmio principal estimado em R$ 300 milhões. A extração está prevista para as 21h, e os dados oficiais serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a realização do sorteio.

O concurso abre uma semana com sorteios consecutivos da modalidade. A expectativa dos apostadores é saber se alguma aposta acertará as seis dezenas e levará o prêmio principal ou se o valor ficará acumulado para o próximo concurso.

A campanha Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama neste mês. No entanto, até o momento, não há confirmação consultada de que o concurso 3075 seja uma edição especial oficial da Mega-Sena dedicada à campanha.

Resultado da Mega-Sena 3075

As seis dezenas do concurso 3075 serão inseridas após a publicação do resultado oficial.

36 – 14 – 07 – 55 – 10 – 27

Resultado da Mega-Sena 3074 de hoje (25/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 294 milhões

A conferência deve ser feita com os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal. Até que a apuração seja concluída, não é possível informar quantas apostas acertaram a sena nem afirmar se o prêmio principal saiu para um ou mais ganhadores.

Rateio da Mega-Sena

O rateio informa quantas apostas foram premiadas em cada faixa e o valor recebido por cada uma. Os números abaixo permanecem pendentes de confirmação oficial.

6 acertos (sena): [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] 5 acertos (quina): [QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR]

[QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR] 4 acertos (quadra): [QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR]

[QUANTIDADE DE GANHADORES E VALOR POR APOSTA A CONFIRMAR] Arrecadação total: [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] Prêmio acumulado para o próximo concurso: [A CONFIRMAR]

Como funciona a Mega-Sena?

Na aposta simples, o participante escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta o preço da aposta e as possibilidades de acerto.

A modalidade premia quem acerta quatro, cinco ou seis números. Os valores pagos em cada faixa dependem da arrecadação e das regras de distribuição da premiação.

Mega-Sena e Outubro Rosa

Outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, que incentiva a conscientização sobre o câncer de mama, a prevenção e a importância de buscar orientação médica. A referência à campanha neste artigo não significa que o concurso 3075 tenha sido oficialmente classificado pela Caixa como um sorteio especial temático.

Perguntas frequentes

Que horas sai o resultado da Mega-Sena hoje?

O sorteio do concurso 3075 está previsto para as 21h desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026.

Quais são os números sorteados?

As dezenas serão acrescentadas nesta matéria após a divulgação oficial: [A CONFIRMAR].

Houve ganhador do prêmio principal?

A informação será atualizada depois da apuração: [A CONFIRMAR].

Quanto pagou a quina e a quadra?

A quantidade de apostas premiadas e os valores por faixa ainda precisam ser confirmados: [A CONFIRMAR].

Fonte para atualização: Portal oficial das Loterias CAIXA — https://loterias.caixa.gov.br/