Destaques uai Quina 7152 tem prêmio estimado de R$ 1,4 milhão nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h. 1 Dezenas: 24 – 22 – 52 – 25 – 18

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

3 Próximo concurso: Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].

A Quina 7152 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 1,4 milhão. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Quina 7152

24 – 22 – 52 – 25 – 18

Resultado da Quina 7152 de hoje (26/10): veja dezenas sorteadas e rateio

Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.

Rateio — Quina 7152

Faixas de premiação (Quina, quadra, terno e duque): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.

Histórico recente

O texto-base informa que o concurso 7151 (25/10) teve as dezenas 19 – 28 – 57 – 66 – 76 e acumulou. O concurso 7150 teria dois ganhadores, em Uberaba/MG e São Paulo/SP, com R$ 29.288.347,96 cada; confirme esses dados antes de publicar.

Próximo concurso

O próximo concurso indicado no material é o Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.

Como apostar

cinco a 15 números entre 80; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 3,00

Como resgatar o prêmio

Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.

Quando será o próximo concurso?

Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.

Onde conferir o resultado e o rateio?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.