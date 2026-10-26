Destaques
Quina 7152 tem prêmio estimado de R$ 1,4 milhão nesta segunda-feira (26/10). As dezenas e o rateio serão atualizados após a apuração oficial das 21h.
- 1Dezenas:24 – 22 – 52 – 25 – 18
- 2Ganhadores: [A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.
- 3Próximo concurso: Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10; prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR].
A Quina 7152 tem sorteio previsto para esta segunda-feira (26/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado informado no material é de R$ 1,4 milhão. As dezenas, o número de ganhadores e os valores do rateio devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Quina 7152
24 – 22 – 52 – 25 – 18
Consulte o resultado definitivo no portal oficial das Loterias Caixa. Não publique dezenas ou rateio sem confirmação oficial.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — verifique a faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso após a divulgação oficial.
Rateio — Quina 7152
- Faixas de premiação (Quina, quadra, terno e duque): quantidade de apostas e valores por faixa [A CONFIRMAR] após a apuração oficial.
Histórico recente
O texto-base informa que o concurso 7151 (25/10) teve as dezenas 19 – 28 – 57 – 66 – 76 e acumulou. O concurso 7150 teria dois ganhadores, em Uberaba/MG e São Paulo/SP, com R$ 29.288.347,96 cada; confirme esses dados antes de publicar.
Próximo concurso
O próximo concurso indicado no material é o Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR]. Confirme a programação e o valor nos canais oficiais antes de publicar.
Como apostar
cinco a 15 números entre 80; aposta mínima indicada no texto-base: R$ 3,00
Como resgatar o prêmio
Consulte os limites de pagamento, documentos exigidos e prazo de resgate nas regras vigentes da Caixa. Para conferir as orientações oficiais, acesse Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — atualizar após a apuração oficial.
Quando será o próximo concurso?
Quina 7153, previsto para quarta-feira, 28/10; confirme a agenda oficial antes de publicar.
Onde conferir o resultado e o rateio?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.