Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1331 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições. 1 Dezenas e Mês da Sorte: Números sorteados: 10 – 11 – 23 – 26 – 28 – 29 – 30 Mês da Sorte: Março

2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Números sorteados: 10 – 11 – 23 – 26 – 28 – 29 – 30

Mês da Sorte: Março

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 1331 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio acumulado — o concurso 1330 de sábado (24/10) acumulou sem ganhador. O último ganhador confirmado foi Nova Bandeirantes (MT) no concurso 1329 de quinta (22/10), que levou R$ 245.525,63 com dezenas 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 e Mês da Sorte Novembro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Quem acertou apenas o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos.

Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.