Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3813 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições. 1 Dezenas sorteadas: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25. — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 3813 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio estimado: R$ 2 milhões — estabelecido após o concurso 3812 de sexta (23/10) pagar R$ 288.143,90 para quatro apostas de Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP).

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotofácil

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.s 21h?

A Caixa transferiu os sorteios regulares de sábado para sábado às 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.