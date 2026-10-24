Resultado
Saíram as dezenas e o Time do Coração da Timemania 2459 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições.
- 1 Dezenas e Time do Coração: 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57. AMERICA/RN
- 2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57.
AMERICA/RN
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 2459 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio estimado: R$ 22,1 milhões — acumulado após vários concursos seguidos sem ganhador. No concurso 2457 de terça (20/10), as dezenas 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 com Time do Coração Porto Velho/RO foram sorteadas sem ganhador. Vale lembrar: quem acertar apenas o Time do Coração já leva R$ 8,50 fixos, independente dos demais acertos.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Timemania
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.