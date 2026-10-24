Resultado uai Saíram as dezenas e os trevos da +Milionária 401 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições. 1 Dezenas e trevos: Números sorteados: 12 – 14 – 20 – 30 – 26 – 44 Trevos da sorte: 01 – 04

2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Números sorteados: 12 – 14 – 20 – 30 – 26 – 44

Trevos da sorte: 01 – 04

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 401 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio estimado: R$ 108 milhões — a +Milionária acumula há vários concursos seguidos sem acertador da faixa máxima. No concurso 399 de domingo (18/10), as dezenas 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 com Trevos 1 e 2 foram sorteadas sem ganhador. A +Milionária é a mais difícil das loterias da Caixa — 1 chance em 250 milhões para a faixa principal — e garante prêmio mínimo de R$ 10 milhões mesmo em caso de acúmulo. Vale lembrar: quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também concorre a prêmio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da +Milionária

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.