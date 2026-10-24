Destaques uai Lotomania 2991 de sexta-feira (23/10): uma aposta digital de Aracaju (SE) acertou as 20 dezenas e ganhou R$ 1.005.301,46. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99.

2 Ganhadora: uma aposta digital registrada em Aracaju/SE, pela SILCE, levou R$ 1.005.301,46.

3 Próximo concurso: Lotomania 2992, previsto para segunda-feira (26/10), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

A Lotomania 2991, sorteada na sexta-feira (23/10), teve uma aposta ganhadora na faixa principal. O bilhete foi registrado digitalmente em Aracaju (SE), pela lotérica SILCE, e garantiu um prêmio de R$ 1.005.301,46.

O resultado encerrou a disputa pelo prêmio principal do concurso, com uma aposta acertando todas as 20 dezenas sorteadas.

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2991?

As 20 dezenas sorteadas foram:

05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99

Confira os números no comprovante da aposta e nos canais oficiais das Loterias Caixa.

Teve ganhador na Lotomania 2991?

Sim. Uma aposta digital registrada em Aracaju (SE) acertou as 20 dezenas e recebeu o prêmio de R$ 1.005.301,46.

A Lotomania acumulou?

Não na faixa principal. Uma aposta acertou os 20 números e ganhou o prêmio previsto para essa faixa. As informações sobre as demais faixas devem ser consultadas no rateio oficial do concurso.

Quando será o próximo sorteio da Lotomania?

O próximo concurso informado é o 2992, com prêmio estimado em R$ 600 mil. Confirme a data e o horário nos canais oficiais da Caixa antes de publicar.

Como funciona a faixa de zero acerto?

A Lotomania também prevê uma faixa de premiação para apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas. A quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa dependem do rateio oficial.

Como resgatar o prêmio?

O ganhador deve seguir as regras de resgate da Caixa Econômica Federal, apresentar os documentos exigidos e observar os prazos oficiais para retirada do valor.

Consulte https://loterias.caixa.gov.br para conferir os resultados e as regras de pagamento.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.