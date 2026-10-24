Destaques uai Quina 7150 de sexta-feira (23/10): duas apostas acertaram as cinco dezenas e recebem R$ 29.288.347,96 cada, encerrando uma sequência de 28 concursos acumulados. 1 Dezenas sorteadas: 08 – 22 – 23 – 61 – 67.

2 Ganhadores: duas apostas premiadas — uma em Uberaba/MG, feita digitalmente pela SILCE, e outra em São Paulo/SP, com bilhete físico. Cada uma recebe R$ 29.288.347,96.

3 Próximo concurso: Quina 7151, previsto para domingo (26/10), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

A Quina 7150, sorteada na sexta-feira (23/10), premiou duas apostas que acertaram as cinco dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 29.288.347,96, encerrando uma sequência de 28 concursos consecutivos sem vencedor na faixa principal.

Os bilhetes premiados foram registrados em Uberaba (MG), por meio de uma aposta digital na lotérica SILCE, e em São Paulo (SP), com uma aposta física na Grande Prêmio Marcelo e Vera Lots Ltda ME.

Quais foram os números sorteados na Quina 7150?

As dezenas sorteadas foram:

08 – 22 – 23 – 61 – 67

Os apostadores devem conferir os números com o comprovante da aposta e consultar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A Quina 7150 acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio principal, recebendo R$ 29.288.347,96 cada.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso é a Quina 7151, com prêmio estimado em R$ 600 mil. A data e o horário devem ser confirmados no calendário oficial da Caixa antes da publicação.

Como resgatar o prêmio da Quina?

O resgate depende do valor do prêmio e das regras vigentes da Caixa. O ganhador deve apresentar a documentação exigida e o comprovante original da aposta, quando aplicável. Consulte as orientações oficiais em https://loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.