Destaques
Dia de Sorte 1331 sorteia prêmio acumulado de R$ 250 mil neste sábado, 25/10, às 21h — sete números e um Mês da Sorte.
- 1 R$ 250 mil acumulados — concurso 1330 de sábado (24/10) acumulou sem ganhador das sete dezenas
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos
O Dia de Sorte 1331 sorteia R$ 250 mil neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado — o concurso 1330 de sábado (24/10) não teve acertador das sete dezenas. O último ganhador confirmado da faixa principal foi a aposta de Nova Bandeirantes (MT) no concurso 1329 de quinta (22/10), que levou R$ 245.525,63 com o Mês da Sorte Novembro.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 20h de hoje.
Faixas de premiação
- 7 acertos: R$ 250 mil estimados
- 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores
- 5 acertos: R$ 25,00 por aposta ganhadora
- 4 acertos: R$ 5,00 por aposta ganhadora
- Mês da Sorte: R$ 2,50 por aposta com o mês certo
Últimos concursos do Dia de Sorte
- 1330 (24/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês da Sorte: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)
- 1328 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: [A CONFIRMAR]
- 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março ✅ 1 ganhadora (Valença/RJ — R$ 622.191,22)
- 1326 (19/10/2026): 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 | Mês da Sorte: Abril — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1331?
R$ 250 mil estimados para quem acertar as sete dezenas.
Quando acontece o sorteio?
Neste sábado, 25/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O que é o Mês da Sorte?
Você escolhe um dos 12 meses e, se o mês sorteado for o seu, ganha R$ 2,50 fixos — independente dos outros acertos.
Até quando posso apostar?
Até às 20h deste sábado nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.