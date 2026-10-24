Destaques
Mega-Sena 3074 sorteia R$ 220 milhões neste sábado, 25/10, às 21h — o maior prêmio do ano ainda acumulado.
- 1 R$ 220 milhões acumulados — 14 concursos consecutivos sem acertador da sena
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 Apostas encerram às 20h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)
A Mega-Sena 3074 sorteia R$ 220 milhões neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — o maior prêmio do ano em qualquer loteria regular do Brasil. O concurso 3073 de quinta-feira (22/10) acumulou pelo 14º sorteio seguido — insira as dezenas do 3073 antes de publicar. A Caixa transferiu os sorteios regulares de sábado para sábado às 21h; as apostas encerram às 20h de hoje.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
A aposta mínima na Mega-Sena tem seis dezenas e custa R$ 6. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 20h de hoje.
Faixas de premiação
- 6 acertos (sena): R$ 220 milhões estimados
- 5 acertos (quina): valor rateado entre os ganhadores
- 4 acertos (quadra): valor rateado entre os ganhadores
Últimos concursos da Mega-Sena
- 3073 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
- 3072 (20/10/2026): 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40 — acumulou
- 3071 (18/10/2026): 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52 — acumulou
- 3070 (14/10/2026): 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 — acumulou
- 3069 (11/10/2026): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3074?
R$ 220 milhões estimados — o maior prêmio do ano.
Quando acontece o sorteio?
Neste sábado, 25/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Até quando posso apostar?
Até às 20h deste sábado nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Como faço para resgatar se ganhar?
Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.