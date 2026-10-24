Destaques uai Timemania 2459 sorteia R$ 22,1 milhões neste sábado, 25/10, às 21h — sete dezenas e um Time do Coração. 1 R$ 22,1 milhões acumulados — Timemania segue sem ganhador da faixa principal há vários concursos

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Quem acertar o Time do Coração ganha R$ 8,50 fixos — independente dos demais acertos

A Timemania 2459 sorteia R$ 22,1 milhões neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 2458 de quinta-feira (22/10) — insira as dezenas e o Time do Coração antes de publicar. O sorteio de sábado acontece às 21h, no mesmo bloco da Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dia de Sorte e +Milionária.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Timemania, o apostador marca de 10 a 20 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração entre os 80 clubes participantes. A aposta simples custa R$ 3,00. Quem acertar o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 20h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 22,1 milhões estimados

6 acertos: valor rateado entre os ganhadores

5 acertos: valor rateado entre os ganhadores

4 acertos: valor rateado entre os ganhadores

3 acertos: valor rateado entre os ganhadores

Time do Coração: R$ 8,50 fixos por aposta com o time sorteado

Últimos concursos da Timemania

2458 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: Anápolis/GO — acumulou

2455 (15/10/2026): 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time: Londrina/PR — acumulou

2454 (13/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: Ferroviário/CE — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2459?

R$ 22,1 milhões estimados para quem acertar as sete dezenas.

Quando acontece o sorteio?

Neste sábado, 25/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes participantes e, se o time sorteado for o seu, ganha R$ 8,50 fixos — independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 20h deste sábado nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.