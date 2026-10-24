Destaques uai Quina 7151 sorteia R$ 600 mil neste sábado, 25/10, às 21h — prêmio zerado após Uberaba/MG e São Paulo/SP dividirem R$ 57 mi na sexta. 1 R$ 600 mil em disputa — prêmio estimado após dois ganhadores encerrarem 28 concursos de acúmulo

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 20h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Quina 7151 chega neste sábado (25/10) com R$ 600 mil em disputa. O prêmio foi zerado após o concurso 7150 de sexta-feira (23/10) encerrar a maior sequência de acúmulos da modalidade em 2026 — duas apostas de Uberaba (MG) e São Paulo (SP) acertaram as cinco dezenas e cada uma vai levar R$ 29.288.347,96. O sorteio de sábado acontece às 21h, no horário habitual das 21h.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 20h de hoje.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): R$ 600 mil estimados

4 acertos (quadra): valor rateado entre os ganhadores

3 acertos (terno): valor rateado entre os ganhadores

2 acertos (duque): valor rateado entre os ganhadores

Últimos concursos da Quina

7150 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 2 ganhadores (Uberaba/MG e São Paulo/SP — R$ 29.288.347,96 cada)

7149 (22/10/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou

7148 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou

7147 (20/10/2026): 05 – 21 – 44 – 50 – 57 — acumulou

7145 (18/10/2026): 01 – 06 – 52 – 62 – 69 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7151?

R$ 600 mil estimados para quem acertar as cinco dezenas.

Quando acontece o sorteio?

Neste sábado, 25/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

Até às 20h deste sábado nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Por que o sorteio é às 21h e não às 21h?

A Caixa transferiu os sorteios regulares de sábado para sábado às 21h. Os sorteios de segunda a sexta continuam às 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.ria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.