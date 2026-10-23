Destaques — Dia de Sorte 1330uai
Dia de Sorte 1330, previsto para sexta-feira (23/10): confira as dezenas, o Mês da Sorte e o rateio.
- 1Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR] — sete números pendentes de validação.
- 2Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — informação aguardando resultado oficial.
- 3Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — valores das faixas e estimativa do próximo concurso.
O concurso 1330 do Dia de Sorte estava programado para sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O prêmio estimado, os números sorteados e o Mês da Sorte devem ser confirmados no resultado oficial da Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1330
02 – 09 – 16 – 22 – 23 – 28 – 31
Mês de sorte: 09 – Setembro
A conferência deve ser feita no portal oficial das Loterias Caixa.
O Dia de Sorte 1330 teve ganhador?
[A CONFIRMAR]. A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos por faixa dependem da divulgação oficial do rateio.
Rateio do Dia de Sorte 1330
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Valor por aposta
|7 acertos
|[A CONFIRMAR]
|R$ [A CONFIRMAR]
|6 acertos
|[A CONFIRMAR]
|R$ [A CONFIRMAR]
|5 acertos
|[A CONFIRMAR]
|R$ [A CONFIRMAR]
|4 acertos
|[A CONFIRMAR]
|R$ [A CONFIRMAR]
|Mês da Sorte
|[A CONFIRMAR]
|R$ [A CONFIRMAR]
O Dia de Sorte acumulou? [A CONFIRMAR]. A situação da faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso devem ser confirmados no rateio oficial.
Como funciona o Dia de Sorte?
Na modalidade, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e seleciona um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.
Há premiações para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro dezenas, além de uma faixa específica para o Mês da Sorte. Consulte os valores atualizados e as regras no portal oficial antes de apostar.
Últimos resultados do Dia de Sorte
O material original apresenta os seguintes registros anteriores, que precisam ser conferidos antes da publicação:
- 1329 (22/10/2026): [A CONFIRMAR].
- 1328 (21/10/2026): [A CONFIRMAR].
- 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30; Mês da Sorte: Março.
- 1326 (19/10/2026): 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23; Mês da Sorte: Abril.
- 1325 (18/10/2026): dezenas [A CONFIRMAR]; Mês da Sorte informado: Setembro.
- 1322 (14/10/2026): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31; Mês da Sorte: Outubro.
Consulte o histórico validado no portal das Loterias Caixa.
Quando será o próximo sorteio do Dia de Sorte?
A data, o número do próximo concurso e o prêmio estimado devem ser confirmados no calendário oficial da Caixa após a apuração do concurso 1330.
Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?
Os ganhadores devem seguir as regras de pagamento da Caixa Econômica Federal. O local de resgate e a documentação exigida variam de acordo com o valor do prêmio.
Consulte os procedimentos atualizados no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
O que você precisa saber sobre o Dia de Sorte 1330
Quais foram as dezenas sorteadas?
[A CONFIRMAR] — sete números pendentes de confirmação oficial.
Qual foi o Mês da Sorte?
[A CONFIRMAR] — aguarda a divulgação da Caixa.
O concurso teve ganhador?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial.
Quanto pagou cada faixa?
[A CONFIRMAR] — valores pendentes de conferência.
Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio devem ser confirmados antes da publicação.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.