Destaques — Dia de Sorte 1330 uai Dia de Sorte 1330, previsto para sexta-feira (23/10): confira as dezenas, o Mês da Sorte e o rateio. 1 Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR] — sete números pendentes de validação.

2 Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — informação aguardando resultado oficial.

3 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — valores das faixas e estimativa do próximo concurso. Confirme o número do concurso, a data e o prêmio estimado antes de publicar.

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O concurso 1330 do Dia de Sorte estava programado para sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O prêmio estimado, os números sorteados e o Mês da Sorte devem ser confirmados no resultado oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1330

02 – 09 – 16 – 22 – 23 – 28 – 31

Mês de sorte: 09 – Setembro

Resultado do Dia de Sorte 1330: veja as dezenas sorteadas e o rateio do concurso desta sexta-feira (23)

A conferência deve ser feita no portal oficial das Loterias Caixa.

O Dia de Sorte 1330 teve ganhador?

[A CONFIRMAR]. A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos por faixa dependem da divulgação oficial do rateio.

Rateio do Dia de Sorte 1330

Faixa de premiação Ganhadores Valor por aposta 7 acertos [A CONFIRMAR] R$ [A CONFIRMAR] 6 acertos [A CONFIRMAR] R$ [A CONFIRMAR] 5 acertos [A CONFIRMAR] R$ [A CONFIRMAR] 4 acertos [A CONFIRMAR] R$ [A CONFIRMAR] Mês da Sorte [A CONFIRMAR] R$ [A CONFIRMAR]

O Dia de Sorte acumulou? [A CONFIRMAR]. A situação da faixa principal e o prêmio estimado do próximo concurso devem ser confirmados no rateio oficial.

Como funciona o Dia de Sorte?

Na modalidade, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e seleciona um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.

Há premiações para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro dezenas, além de uma faixa específica para o Mês da Sorte. Consulte os valores atualizados e as regras no portal oficial antes de apostar.

Últimos resultados do Dia de Sorte

O material original apresenta os seguintes registros anteriores, que precisam ser conferidos antes da publicação:

1329 (22/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 1328 (21/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30; Mês da Sorte: Março.

10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30; Mês da Sorte: Março. 1326 (19/10/2026): 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23; Mês da Sorte: Abril.

01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23; Mês da Sorte: Abril. 1325 (18/10/2026): dezenas [A CONFIRMAR]; Mês da Sorte informado: Setembro.

dezenas [A CONFIRMAR]; Mês da Sorte informado: Setembro. 1322 (14/10/2026): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31; Mês da Sorte: Outubro.

Consulte o histórico validado no portal das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio do Dia de Sorte?

A data, o número do próximo concurso e o prêmio estimado devem ser confirmados no calendário oficial da Caixa após a apuração do concurso 1330.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?

Os ganhadores devem seguir as regras de pagamento da Caixa Econômica Federal. O local de resgate e a documentação exigida variam de acordo com o valor do prêmio.

Consulte os procedimentos atualizados no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que você precisa saber sobre o Dia de Sorte 1330

Quais foram as dezenas sorteadas?

[A CONFIRMAR] — sete números pendentes de confirmação oficial.

Qual foi o Mês da Sorte?

[A CONFIRMAR] — aguarda a divulgação da Caixa.

O concurso teve ganhador?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial.

Quanto pagou cada faixa?

[A CONFIRMAR] — valores pendentes de conferência.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio devem ser confirmados antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.