Destaques — Lotomania 2991 uai Lotomania 2991 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 1 milhão. Confira as informações do sorteio. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99

2 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — incluindo a faixa de zero acerto.

3 Próximo concurso: Lotomania 2992, previsto para segunda-feira (26/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR]. A faixa de zero acerto também integra as premiações previstas para a modalidade.

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O concurso 2991 da Lotomania estava programado para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado era de R$ 1 milhão.

A modalidade tem uma característica particular: além das faixas para acertos, também premia apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas. Os números oficiais devem ser conferidos antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2991

05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99

Resultado da Lotomania 2991: confira os 20 números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 1 milhão

Consulte a apuração no portal oficial das Loterias Caixa.

A Lotomania 2991 acumulou?

[A CONFIRMAR]. A situação do prêmio principal depende do número de apostas vencedoras na faixa de 20 acertos. O resultado oficial também indicará a estimativa do próximo concurso.

Teve ganhador na Lotomania hoje?

[A CONFIRMAR]. A quantidade de ganhadores e os valores pagos devem ser inseridos após a divulgação oficial do rateio.

Rateio da Lotomania 2991

20 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 19 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 18 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 17 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 16 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 0 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

Últimos resultados da Lotomania

Confira os registros anteriores fornecidos para o artigo:

2990 (21/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99.

06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99. 2988 (16/10/2026): 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97.

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97. 2987 (13/10/2026): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99.

O material original informa que o concurso 2989 teve uma aposta vencedora na faixa de 20 acertos, com prêmio de R$ 13.862.738,85, e pagamento de R$ 165.932,75 na faixa de zero acerto. Confirme os dados no histórico oficial antes de publicar.

Quando será o próximo sorteio da Lotomania?

O próximo concurso informado é o 2992, previsto para segunda-feira, 26 de outubro. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio da Lotomania?

O resgate deve seguir os procedimentos e limites estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. O ganhador precisa verificar os documentos exigidos e o local de pagamento de acordo com o valor recebido.

As regras atualizadas estão disponíveis no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que você precisa saber sobre a Lotomania 2991

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — 20 dezenas pendentes de confirmação.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

É possível ganhar sem acertar nenhuma dezena?

Sim. A modalidade tem uma faixa de premiação para apostas com zero acerto, conforme as regras oficiais.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 2992 está previsto para segunda-feira (26/10), de acordo com o calendário informado.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio pendentes de confirmação oficial.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.