Destaques — Dupla Sena 3024 uai Dupla Sena 3024 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 9,2 milhões. São dois sorteios por concurso. 1 Números do 1º sorteio 1º) 11 – 18 – 19 – 40 – 42 – 44 Números do 2º sorteio 2º) 04 – 07 – 16 – 18 – 24 – 39

2 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — faixas de premiação dos dois sorteios.

3 Próximo concurso: Dupla Sena 3025, previsto para segunda-feira (26/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR]. Os resultados e os rateios do primeiro e do segundo sorteio devem ser conferidos separadamente.

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O concurso 3024 da Dupla Sena estava programado para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado era de R$ 9,2 milhões.

A modalidade realiza dois sorteios por concurso. Por isso, o resultado deve apresentar as seis dezenas de cada extração, além do rateio correspondente a cada uma.

Resultado da Dupla Sena 3024

Números do 1º sorteio

1º) 11 – 18 – 19 – 40 – 42 – 44

Números do 2º sorteio

2º) 04 – 07 – 16 – 18 – 24 – 39

Resultado da Dupla Sena 3024: veja os números dos dois sorteios e o rateio do prêmio de R$ 9,2 milhões

Consulte a apuração oficial no portal das Loterias Caixa.

A Dupla Sena 3024 acumulou?

[A CONFIRMAR]. A situação da faixa principal depende da quantidade de apostas vencedoras nos dois sorteios. Caso não haja ganhador na faixa de seis acertos, a estimativa do concurso seguinte deve ser consultada no resultado oficial.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

[A CONFIRMAR]. O rateio deve indicar a quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa, separadamente para o primeiro e o segundo sorteio.

Rateio da Dupla Sena 3024

1º sorteio

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

2º sorteio

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

Últimos resultados da Dupla Sena

Confira os concursos anteriores informados no material original:

3023 (21/10/2026): 1º sorteio: 21 – 34 – 41 – 45 – 46 – 50; 2º sorteio: [A CONFIRMAR].

1º sorteio: 21 – 34 – 41 – 45 – 46 – 50; 2º sorteio: [A CONFIRMAR]. 3022 (19/10/2026): 1º sorteio: 14 – 29 – 32 – 38 – 39 – 42; 2º sorteio: 23 – 25 – 26 – 37 – 41 – 42.

1º sorteio: 14 – 29 – 32 – 38 – 39 – 42; 2º sorteio: 23 – 25 – 26 – 37 – 41 – 42. 3021 (16/10/2026): 1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50; 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50; 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49. 3020 (14/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 3019 (13/10/2026): [A CONFIRMAR].

Os números e a situação dos prêmios devem ser verificados no histórico oficial antes da publicação.

Quando será o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo concurso informado é o 3025, previsto para segunda-feira, 26 de outubro. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio da Dupla Sena?

Os ganhadores devem seguir as regras de pagamento da Caixa Econômica Federal. O procedimento varia conforme o valor do prêmio e o local de resgate, e pode exigir documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Consulte as orientações atualizadas no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que você precisa saber sobre a Dupla Sena 3024

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — os dois sorteios aguardam confirmação oficial.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — confira o resultado e o rateio dos dois sorteios.

Quando será o próximo concurso?

O concurso 3025 está previsto para segunda-feira (26/10), conforme o calendário informado.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

O prazo é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Dezenas e rateio pendentes de confirmação oficial.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.