Destaques — Super Sete 914 uai Super Sete 914 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 12 milhões. Confira os números das sete colunas. 1 Números por coluna: 2 – 6 – 0 – 0 – 8 – 2 – 1

2 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — quantidade de apostas premiadas por faixa.

3 Próximo concurso: Super Sete 915, previsto para segunda-feira (26/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR]. Confira os números de cada coluna e o rateio no resultado oficial da Caixa.

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O concurso 914 da Super Sete estava programado para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado era de R$ 12 milhões.

A modalidade tem um formato próprio: o volante é dividido em sete colunas, com números de zero a nove. Em cada coluna, o apostador escolhe um ou mais números, conforme as regras da modalidade.

Números sorteados — Super Sete 914

2 – 6 – 0 – 0 – 8 – 2 – 1

Resultado da Super Sete 914: confira os números das sete colunas e o rateio do prêmio de R$ 12 milhões

Consulte o resultado oficial no portal das Loterias Caixa.

A Super Sete 914 acumulou?

[A CONFIRMAR]. A situação da faixa principal depende da quantidade de apostas que acertaram as sete colunas. O rateio oficial também informa a estimativa para o próximo concurso.

Teve ganhador na Super Sete hoje?

[A CONFIRMAR]. A quantidade de apostas premiadas e os valores pagos por faixa devem ser inseridos após a divulgação oficial.

Rateio da Super Sete 914

7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

Os números de ganhadores e os valores devem ser conferidos no rateio oficial antes da publicação.

Últimos resultados da Super Sete

O material original apresenta os seguintes registros anteriores:

913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 912 (19/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 911 (16/10/2026): coluna 1: 2; coluna 2: 3; coluna 3: 2; coluna 4: 2; coluna 5: 7; coluna 6: 4; coluna 7: 6.

coluna 1: 2; coluna 2: 3; coluna 3: 2; coluna 4: 2; coluna 5: 7; coluna 6: 4; coluna 7: 6. 910 (13/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. 907 (05/10/2026): coluna 1: 6; coluna 2: 0; coluna 3: 2; coluna 4: 1; coluna 5: 1; coluna 6: 4; coluna 7: 9.

Os dados históricos e a situação de cada concurso precisam ser conferidos no portal oficial da Caixa.

Quando será o próximo sorteio da Super Sete?

O próximo concurso informado é o 915, previsto para segunda-feira, 26 de outubro. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio da Super Sete?

O pagamento deve seguir as regras vigentes da Caixa Econômica Federal. O local de resgate e os documentos necessários dependem do valor do prêmio.

Confira as orientações atualizadas no portal das Loterias Caixa. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que você precisa saber sobre a Super Sete 914

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — os números das sete colunas aguardam validação.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 915 está previsto para segunda-feira (26/10), conforme o calendário informado.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

O prazo é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio pendentes de confirmação oficial.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.