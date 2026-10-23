Destaques — Lotofácil 3812uai
Lotofácil 3812 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 2 milhões. Veja o que conferir no resultado.
- 1Dezenas sorteadas: 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.
- 2Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — resultado das cinco faixas de premiação.
- 3Próximo concurso: Lotofácil 3813, previsto para sábado (24/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR].
O concurso 3812 da Lotofácil estava programado para sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado era de R$ 2 milhões.
O concurso anterior, de número 3811, teve três apostas vencedoras na faixa principal, conforme os dados fornecidos para esta publicação. Os resultados do concurso 3812 precisam ser conferidos com a divulgação oficial da Caixa.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3812
1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.
Consulte a apuração no portal oficial das Loterias Caixa.
A Lotofácil 3812 acumulou?
[A CONFIRMAR]. A confirmação depende da divulgação do rateio oficial, que informa se houve apostas com 15 acertos e qual será a estimativa de prêmio do concurso seguinte.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
[A CONFIRMAR]. A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa devem ser inseridos após a conferência dos dados oficiais.
Rateio da Lotofácil 3812
- 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.
- 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.
- 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 por aposta.
- 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 por aposta.
- 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 por aposta.
A quantidade de ganhadores deve ser conferida no rateio oficial antes de publicar.
Resultado anterior da Lotofácil
O concurso 3811, realizado em 22 de outubro de 2026, teve as seguintes dezenas informadas:
01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25
Segundo as informações fornecidas, três apostas acertaram os 15 números: uma em Santa Maria do Oeste (PR), uma no Rio de Janeiro (RJ) e outra em Indaiatuba (SP). Cada uma teria recebido R$ 3.832.338,98. Os dados devem ser validados no portal oficial.
Outros resultados informados:
- Concurso 3809 (20/10/2026): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25.
- Concurso 3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24.
- Concurso 3807 (18/10/2026): 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.
- Concurso 3806 (16/10/2026): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
O concurso 3813 está previsto para sábado, 24 de outubro de 2026. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR], conforme atualização da Caixa.
Como resgatar o prêmio da Lotofácil?
Os ganhadores devem seguir as regras de pagamento estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. O procedimento varia conforme o valor do prêmio e pode exigir apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
As orientações atualizadas estão disponíveis no portal das Loterias Caixa.
O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
O que você precisa saber sobre a Lotofácil 3812
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — aguarda confirmação oficial.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.
Quando será o próximo sorteio?
Sábado, 24 de outubro, conforme calendário previsto.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
O prazo é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio pendentes de confirmação oficial.
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