Destaques — Lotofácil 3812 uai Lotofácil 3812 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 2 milhões. Veja o que conferir no resultado. 1 Dezenas sorteadas: 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.

2 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — resultado das cinco faixas de premiação.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3813, previsto para sábado (24/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR]. Confira as dezenas e os valores das faixas no resultado oficial da Caixa.

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O concurso 3812 da Lotofácil estava programado para sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado informado era de R$ 2 milhões.

O concurso anterior, de número 3811, teve três apostas vencedoras na faixa principal, conforme os dados fornecidos para esta publicação. Os resultados do concurso 3812 precisam ser conferidos com a divulgação oficial da Caixa.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3812

1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.

Resultado da Lotofácil 3812: confira os números sorteados e o rateio do prêmio desta sexta-feira (23)

Consulte a apuração no portal oficial das Loterias Caixa.

A Lotofácil 3812 acumulou?

[A CONFIRMAR]. A confirmação depende da divulgação do rateio oficial, que informa se houve apostas com 15 acertos e qual será a estimativa de prêmio do concurso seguinte.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR]. A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa devem ser inseridos após a conferência dos dados oficiais.

Rateio da Lotofácil 3812

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 por aposta. 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 por aposta. 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 por aposta.

A quantidade de ganhadores deve ser conferida no rateio oficial antes de publicar.

Resultado anterior da Lotofácil

O concurso 3811, realizado em 22 de outubro de 2026, teve as seguintes dezenas informadas:

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25

Segundo as informações fornecidas, três apostas acertaram os 15 números: uma em Santa Maria do Oeste (PR), uma no Rio de Janeiro (RJ) e outra em Indaiatuba (SP). Cada uma teria recebido R$ 3.832.338,98. Os dados devem ser validados no portal oficial.

Outros resultados informados:

Concurso 3809 (20/10/2026): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25.

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25. Concurso 3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24.

01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. Concurso 3807 (18/10/2026): 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25. Concurso 3806 (16/10/2026): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3813 está previsto para sábado, 24 de outubro de 2026. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR], conforme atualização da Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores devem seguir as regras de pagamento estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. O procedimento varia conforme o valor do prêmio e pode exigir apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

As orientações atualizadas estão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que você precisa saber sobre a Lotofácil 3812

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguarda confirmação oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — confira o rateio oficial.

Quando será o próximo sorteio?

Sábado, 24 de outubro, conforme calendário previsto.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

O prazo é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Resultado e rateio pendentes de confirmação oficial.

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