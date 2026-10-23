Destaques — Quina 7150 uai Quina 7150 desta sexta-feira (23/10): prêmio estimado de R$ 57 milhões. Confira os principais dados do concurso. 1 Dezenas sorteadas: 08 – 22 – 23 – 61 – 67. — resultado oficial pendente de validação.

2 Ganhadores e rateio: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque.

3 Próximo concurso: Quina 7151, previsto para sábado (24/10), com prêmio de R$ [A CONFIRMAR]. Resultado e rateio sujeitos à confirmação oficial da Caixa Econômica Federal.

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A Quina 7150 estava programada para esta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 57 milhões, conforme as informações fornecidas para esta publicação.

As dezenas sorteadas e os valores pagos aos ganhadores devem ser confirmados com o resultado oficial da Caixa Econômica Federal antes da publicação definitiva.

Dezenas sorteadas — Quina 7150

08 – 22 – 23 – 61 – 67.

Resultado da Quina 7150 de hoje, sexta-feira (23/10): horário do sorteio e como apostar no prêmio acumulado de R$ 57 milhões

A conferência pode ser feita no portal oficial das Loterias Caixa.

A Quina 7150 acumulou?

[A CONFIRMAR]. A situação do prêmio principal depende da confirmação do rateio oficial. Caso nenhuma aposta tenha acertado as cinco dezenas, o valor será acumulado para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Teve ganhador na Quina hoje?

A quantidade de apostas premiadas ainda precisa ser confirmada. O rateio oficial informa o número de ganhadores e o valor destinado a cada faixa de premiação.

Rateio da Quina 7150

5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta. 2 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] por aposta.

Últimos resultados da Quina

Confira os concursos anteriores informados para esta publicação:

Concurso 7149 (22/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. Concurso 7148 (21/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. Concurso 7147 (20/10/2026): 05 – 21 – 44 – 50 – 57.

05 – 21 – 44 – 50 – 57. Concurso 7146 (19/10/2026): [A CONFIRMAR].

[A CONFIRMAR]. Concurso 7145 (18/10/2026): 01 – 06 – 52 – 62 – 69.

Os números e as informações sobre acumulação devem ser conferidos no histórico oficial antes da publicação.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso previsto é o 7151, no sábado, 24 de outubro. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR], conforme atualização oficial da Caixa.

Como resgatar o prêmio da Quina?

O pagamento depende do valor do prêmio e das regras vigentes da Caixa Econômica Federal. O ganhador deve apresentar os documentos exigidos e o comprovante original da aposta, quando aplicável.

Consulte os procedimentos, os limites de pagamento e os locais de resgate no portal oficial das Loterias Caixa.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois desse período, os valores não resgatados recebem a destinação prevista na legislação.

O que você precisa saber sobre a Quina 7150

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — resultado pendente de conferência oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — a situação será definida pelo rateio oficial.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 7151 está previsto para sábado (24/10), às 21h.

Onde conferir o resultado oficial?

No site das Loterias Caixa.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Os números sorteados, o rateio e a situação do prêmio devem ser confirmados antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.