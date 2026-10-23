Destaques
Dia de Sorte 1330 sorteia R$ 100 mil nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — sete números e um Mês da Sorte.
- 1 R$ 100 mil em disputa — prêmio estimado para o concurso desta sexta-feira.
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
- 3 Mês da Sorte: quem acertar o mês sorteado recebe R$ 2,50 nessa faixa de premiação.
O Dia de Sorte 1330 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 100 mil e sorteio previsto para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O texto original também contém informações sobre o concurso 1329, realizado na quinta-feira (22/10). Os números, as datas e os valores precisam ser conferidos na fonte oficial antes da publicação.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio está indicado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Consulte os canais oficiais para confirmar o calendário e conferir o resultado depois da extração.
Como fazer uma aposta no Dia de Sorte
No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um Mês da Sorte.
O texto-base informa que a aposta mínima custa R$ 2,50. É possível apostar em lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Antes de publicar, confirme o preço vigente e o horário limite das apostas.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio estimado em R$ 100 mil, conforme o texto-base para o concurso 1330.
- 6 acertos: valor rateado entre os ganhadores.
- 5 acertos: R$ 25 por aposta ganhadora, segundo o material enviado.
- 4 acertos: R$ 5 por aposta ganhadora, segundo o material enviado.
- Mês da Sorte: R$ 2,50 por aposta com o mês sorteado, conforme o texto-base.
Resultado anterior: Dia de Sorte 1329
O material fornecido relata que uma aposta de Nova Bandeirantes (MT) acertou as sete dezenas do concurso 1329 e levou R$ 245.525,63.
As dezenas informadas são:
01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31
Mês da Sorte: Novembro
Confirme o resultado, o rateio e a cidade da aposta vencedora no portal oficial antes de publicar.
Como resgatar o prêmio
O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa, mediante apresentação de documentos e comprovante original da aposta.
O prazo indicado no material é de 90 dias. Confira os limites e procedimentos vigentes diretamente com a Caixa.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1330?
O texto-base informa prêmio estimado em R$ 100 mil.
Como funciona o Mês da Sorte?
O apostador escolhe um dos meses do ano e concorre à faixa específica caso o mês selecionado corresponda ao sorteado.
Quando acontece o sorteio?
O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. Confirme o calendário oficial.
Onde conferir o resultado?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Confirme o número do concurso, a data, o prêmio estimado e as regras antes da publicação.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.