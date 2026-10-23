Destaques uai Dia de Sorte 1330 sorteia R$ 100 mil nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — sete números e um Mês da Sorte. 1 R$ 100 mil em disputa — prêmio estimado para o concurso desta sexta-feira.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Mês da Sorte: quem acertar o mês sorteado recebe R$ 2,50 nessa faixa de premiação.

O Dia de Sorte 1330 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 100 mil e sorteio previsto para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O texto original também contém informações sobre o concurso 1329, realizado na quinta-feira (22/10). Os números, as datas e os valores precisam ser conferidos na fonte oficial antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio está indicado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Consulte os canais oficiais para confirmar o calendário e conferir o resultado depois da extração.

Como fazer uma aposta no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um Mês da Sorte.

O texto-base informa que a aposta mínima custa R$ 2,50. É possível apostar em lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Antes de publicar, confirme o preço vigente e o horário limite das apostas.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio estimado em R$ 100 mil, conforme o texto-base para o concurso 1330.

6 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

5 acertos: R$ 25 por aposta ganhadora, segundo o material enviado.

4 acertos: R$ 5 por aposta ganhadora, segundo o material enviado.

Mês da Sorte: R$ 2,50 por aposta com o mês sorteado, conforme o texto-base.

Resultado anterior: Dia de Sorte 1329

O material fornecido relata que uma aposta de Nova Bandeirantes (MT) acertou as sete dezenas do concurso 1329 e levou R$ 245.525,63.

As dezenas informadas são:

01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31

Mês da Sorte: Novembro

Confirme o resultado, o rateio e a cidade da aposta vencedora no portal oficial antes de publicar.

Como resgatar o prêmio

O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa, mediante apresentação de documentos e comprovante original da aposta.

O prazo indicado no material é de 90 dias. Confira os limites e procedimentos vigentes diretamente com a Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1330?

O texto-base informa prêmio estimado em R$ 100 mil.

Como funciona o Mês da Sorte?

O apostador escolhe um dos meses do ano e concorre à faixa específica caso o mês selecionado corresponda ao sorteado.

Quando acontece o sorteio?

O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. Confirme o calendário oficial.

Onde conferir o resultado?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Confirme o número do concurso, a data, o prêmio estimado e as regras antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.