Destaques uai Lotomania 2991 sorteia R$ 1 milhão nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — modalidade que também premia quem não acerta nenhuma dezena. 1 R$ 1 milhão em disputa — prêmio estimado após o concurso 2990.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Faixa de 0 acertos: a Lotomania também contempla apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

A Lotomania 2991 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 1 milhão para esta sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O texto-base informa que o concurso anterior foi realizado na quarta-feira (21/10), mas as dezenas e o rateio do concurso 2990 ainda precisam ser confirmados antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio está indicado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Após a extração, consulte o resultado oficial para conferir as dezenas sorteadas e a distribuição dos prêmios.

Como fazer uma aposta na Lotomania

Na Lotomania, o jogador marca exatamente 50 números entre os 100 disponíveis no volante. O texto-base informa que a aposta custa R$ 3,00.

A modalidade contempla diferentes faixas de acertos e também possui uma faixa para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas. Antes de publicar, confirme o preço e o horário limite das apostas nos canais oficiais.

Faixas de premiação

20 acertos: prêmio estimado em R$ 1 milhão, conforme o texto-base.

19 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

18 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

17 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

16 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

15 acertos: valor rateado entre os ganhadores.

0 acertos: faixa específica para apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas.

Últimos concursos da Lotomania

2990 (21/10/2026): dezenas e rateio a confirmar antes da publicação.

2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99. O texto-base informa uma ganhadora na faixa principal e prêmio na faixa de zero acertos.

2988 (16/10/2026): 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97.

2987 (13/10/2026): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O material enviado informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original.

O prazo indicado para resgate é de 90 dias. Confirme os limites e procedimentos nas regras oficiais vigentes.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2991?

O texto-base informa estimativa de R$ 1 milhão para quem acertar as 20 dezenas.

É possível ganhar sem acertar nenhuma dezena?

Sim. A Lotomania possui uma faixa de premiação para apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Quando acontece o sorteio?

O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h.

Onde conferir as dezenas?

No portal oficial das Loterias Caixa, após a extração.

Confirme os números, o rateio e o prêmio estimado na fonte oficial antes de publicar.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.