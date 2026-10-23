Destaques uai Dupla Sena 3024 sorteia R$ 9,2 milhões nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — dois sorteios por concurso. 1 R$ 9,2 milhões acumulados — o concurso 3023 terminou sem ganhador da sena nos dois sorteios, conforme o texto-base.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou no nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa . O mesmo bilhete participa dos dois sorteios.

A Dupla Sena 3024 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 9,2 milhões para esta sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O valor teria acumulado após o concurso 3023, realizado na quarta-feira (21/10), terminar sem acertador da sena nos dois sorteios. O resultado completo do concurso anterior deve ser confirmado antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O texto-base indica sorteio às 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Consulte a Caixa para confirmar o calendário e conferir o resultado oficial.

Como fazer uma aposta na Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de seis a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, aparece no material enviado pelo valor de R$ 2,50.

Uma característica da modalidade é que o mesmo bilhete participa de dois sorteios por concurso. Antes de publicar, confirme o preço atual e o horário limite das apostas nas regras oficiais.

Faixas de premiação

6 acertos — Sena: prêmio principal estimado em R$ 9,2 milhões, conforme o texto-base.

5 acertos — Quina: valor rateado entre os ganhadores.

4 acertos — Quadra: valor rateado entre os ganhadores.

3 acertos — Terno: valor rateado entre os ganhadores.

Últimos concursos da Dupla Sena

3023 (21/10/2026): primeiro sorteio: 21 – 34 – 41 – 45 – 46 – 50; dezenas do segundo sorteio a confirmar. O texto-base informa que não houve ganhador da sena.

3022 (19/10/2026): primeiro sorteio: 14 – 29 – 32 – 38 – 39 – 42; segundo sorteio: 23 – 25 – 26 – 37 – 41 – 42.

3021 (16/10/2026): primeiro sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50; segundo sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

3020 (14/10/2026): resultado a confirmar.

3019 (13/10/2026): resultado a confirmar.

O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O material informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, com documentação e comprovante original.

O prazo indicado é de 90 dias. Confirme os procedimentos, os limites e os documentos exigidos nas regras oficiais vigentes.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3024?

O texto-base informa estimativa de R$ 9,2 milhões.

Por que existem dois sorteios?

O mesmo bilhete participa de duas extrações por concurso, conforme a mecânica da modalidade.

Quando acontece o sorteio?

O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h.

Onde consultar o resultado?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Confira o prêmio, as dezenas e o rateio na Caixa antes de publicar.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.