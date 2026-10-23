Destaques uai Super Sete 914 sorteia R$ 12 milhões nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — sete colunas e um número sorteado por coluna. 1 R$ 12 milhões acumulados — prêmio estimado após o concurso 913 terminar sem ganhador nas sete colunas.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou no nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa

A Super Sete 914 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 12 milhões para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O concurso 913 teria terminado sem ganhador nas sete colunas, mas os números e o rateio precisam ser confirmados antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio está indicado para as 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Consulte os canais oficiais para confirmar o horário e conferir os números sorteados.

Como funciona a aposta na Super Sete

O volante da Super Sete tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. O jogador preenche as sete colunas obrigatórias e pode marcar mais de um número por coluna, conforme as regras da modalidade.

O texto-base informa que a aposta mínima custa R$ 2,50. Confirme o preço vigente e o horário limite das apostas nos canais oficiais da Caixa.

Faixas de premiação

7 colunas certas: prêmio estimado em R$ 12 milhões, conforme o texto-base.

6 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.

5 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.

4 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.

3 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.

Últimos concursos da Super Sete

913 (21/10/2026): números a confirmar; o texto-base informa que não houve ganhador nas sete colunas.

912 (19/10/2026): resultado a confirmar; o material informa que não houve ganhador nas sete colunas.

911 (16/10/2026): C1: 2 / C2: 3 / C3: 2 / C4: 2 / C5: 7 / C6: 4 / C7: 6.

910 (13/10/2026): resultado a confirmar.

907 (05/10/2026): C1: 6 / C2: 0 / C3: 2 / C4: 1 / C5: 1 / C6: 4 / C7: 9.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O material informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, mediante documentação e comprovante original.

O prazo informado é de 90 dias. Confirme os procedimentos e limites atuais no portal oficial.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Super Sete 914?

O texto-base informa estimativa de R$ 12 milhões.

Como funciona a mecânica de colunas?

O volante possui sete colunas, com números de 0 a 9, e um número é sorteado em cada coluna.

Quando acontece o sorteio?

O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h.

Onde consultar o resultado?

No portal oficial das Loterias Caixa.

Confirme o calendário, os números sorteados e o rateio diretamente com a Caixa antes de publicar.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.