Destaques
Super Sete 914 sorteia R$ 12 milhões nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — sete colunas e um número sorteado por coluna.
- 1 R$ 12 milhões acumulados — prêmio estimado após o concurso 913 terminar sem ganhador nas sete colunas.
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
- 3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa.
A Super Sete 914 aparece no material enviado com prêmio estimado em R$ 12 milhões para sexta-feira, 23 de outubro, às 21h. O concurso 913 teria terminado sem ganhador nas sete colunas, mas os números e o rateio precisam ser confirmados antes da publicação.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio está indicado para as 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Consulte os canais oficiais para confirmar o horário e conferir os números sorteados.
Como funciona a aposta na Super Sete
O volante da Super Sete tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. O jogador preenche as sete colunas obrigatórias e pode marcar mais de um número por coluna, conforme as regras da modalidade.
O texto-base informa que a aposta mínima custa R$ 2,50. Confirme o preço vigente e o horário limite das apostas nos canais oficiais da Caixa.
Faixas de premiação
- 7 colunas certas: prêmio estimado em R$ 12 milhões, conforme o texto-base.
- 6 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.
- 5 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.
- 4 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.
- 3 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores.
Últimos concursos da Super Sete
- 913 (21/10/2026): números a confirmar; o texto-base informa que não houve ganhador nas sete colunas.
- 912 (19/10/2026): resultado a confirmar; o material informa que não houve ganhador nas sete colunas.
- 911 (16/10/2026): C1: 2 / C2: 3 / C3: 2 / C4: 2 / C5: 7 / C6: 4 / C7: 6.
- 910 (13/10/2026): resultado a confirmar.
- 907 (05/10/2026): C1: 6 / C2: 0 / C3: 2 / C4: 1 / C5: 1 / C6: 4 / C7: 9.
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
Como resgatar o prêmio
O material informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, mediante documentação e comprovante original.
O prazo informado é de 90 dias. Confirme os procedimentos e limites atuais no portal oficial.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Super Sete 914?
O texto-base informa estimativa de R$ 12 milhões.
Como funciona a mecânica de colunas?
O volante possui sete colunas, com números de 0 a 9, e um número é sorteado em cada coluna.
Quando acontece o sorteio?
O material indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h.
Onde consultar o resultado?
No portal oficial das Loterias Caixa.
Confirme o calendário, os números sorteados e o rateio diretamente com a Caixa antes de publicar.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.