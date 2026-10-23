Resumo executivo 🌉 Isolamento de forças O aparelho de apoio conecta a viga ao pilar permitindo giros e movimentos sem rachar a estrutura. 🛡️ Neoprene fretado Lâminas internas de aço reforçam a borracha para suportar centenas de toneladas sem esmagar. 🌡️ Dilatação térmica Permite que o concreto estique no calor e encolha no frio sem criar tensões excessivas no pilar. 📋 Padrão normativo Projetado conforme a norma ABNT NBR 19783 para durar décadas sob tráfego contínuo.

Entenda como pequenos blocos de borracha reforçada com aço situados entre vigas e pilares garantem a mobilidade de pontes sob variação de temperatura e tráfego pesado. Pontes e viadutos não são estruturas completamente rígidas; elas expandem, contraem e flexionam constantemente durante a passagem diária de caminhões pesados.

Por que as vigas de um viaduto precisam se mover sem quebrar a estrutura?

Você já ouviu um estalo ao passar de carro sobre as pequenas frestas metálicas no piso de um viaduto? Esse deslocamento ocorre porque o tabuleiro de concreto expande com o calor do sol e contrai com o frio da noite.

Se as vigas fossem concretadas diretamente sobre os pilares sem uma junta flexível, a dilatação forçaria o topo das colunas até criar trincas graves. O uso de elastômero fretado resolve esse conflito ao absorver rotações e movimentos horizontais na ordem de milímetros.

As chapas de aço reforçam o elastômero e contribuem para o comportamento do aparelho de apoio sob as cargas previstas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas dos aparelhos de apoio?

A definição geométrica do bloco de borracha sintética varia segundo o vão da ponte, a carga móvel dos veículos e a amplitude térmica da região.

Espessura do bloco de elastômero: varia a partir de 50 mm de espessura em viadutos urbanos padrão, alcançando dimensões maiores em grandes pontes.

Chapas metálicas de fretamento: lâminas internas de aço estrutural com 2 mm a 4 mm de espessura intercaladas para evitar a deformação lateral excessiva do neoprene.

lâminas internas de aço estrutural com 2 mm a 4 mm de espessura intercaladas para evitar a deformação lateral excessiva do neoprene. Capacidade de pressão vertical: suporta tensões operacionais superiores a 15 MPa sem sofrer plastificação permanente.

suporta tensões operacionais superiores a 15 MPa sem sofrer plastificação permanente. Deslocamento horizontal relativo: permite movimentação lateral de até 30 mm causada por frenagem de caminhões e dilatação.

permite movimentação lateral de até 30 mm causada por frenagem de caminhões e dilatação. Durabilidade do elastômero: borracha de neoprene reforçada projetada para resistir ao ataque de ozônio e óleos por 30 a 50 anos.

Como o bloco de borracha funciona quando um caminhão pesado atravessa o viaduto?

Quando um caminhão de 45 toneladas entra sobre o vão do viaduto, a viga de concreto verga ligeiramente para baixo em sua parte central, inclinando suas pontas.

O aparelho de apoio sofre uma deformação por cisalhamento, permitindo que a viga gire frações de grau sem transferir momentos fletores indesejados ao pilar. Assim, a energia do impacto é dissipada em forma de deformação elástica do material.

Tipo de Apoio Material Base Aplicação Principal 🟩 Elastômero Fretado Borracha de neoprene + chapas de aço. Pontes e viadutos de pequeno e médio vão. ⚙️ Aparelho de Panela (Pot) Pistão de aço + disco de elastômero confinado. Obras de arte especiais com cargas verticais extremas.

O que a engenharia de pontes ensina sobre a estrutura dos neoprenes fretados?

O conceito de fretagem consiste em vulcanizar chapas de aço no interior do bloco de borracha, criando um composto de alta rigidez vertical e baixa rigidez horizontal.

O vídeo a seguir detalha por que esse arranjo impede o esmagamento da borracha sem perder a capacidade de acompanhar os movimentos da ponte.

Abaixo, um vídeo do canal Dominando Estruturas que aprofunda o tema:

Qual norma técnica brasileira regulamenta os aparelhos de apoio de elastômero?

A especificação e os métodos de ensaio para esses componentes no Brasil são regidos pela norma ABNT NBR 19783, além das premissas estruturais da ABNT NBR 7187.

A norma exige ensaios laboratoriais de compressão pura e distorção por cisalhamento em amostragem do lote. Por isso, os projetistas garantem que a borracha não sofra delaminação do aço sob condições extremas de uso.

O apoio elastomérico fica instalado na interface entre a superestrutura e o pilar do viaduto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um especialista em pontes deve realizar a inspeção do sistema de apoio?

A presença de fissuras no topo do pilar, ressecamento pronunciado da borracha ou oxidação acelerada das chapas de aço exige avaliação imediata por um engenheiro estrutural ou engenheiro de pontes.

A substituição preventiva de um bloco desgastado demanda o macaqueamento hidráulico temporário do tabuleiro. Não é um serviço que aceita soluções improvisadas sem um plano de engenharia validado.