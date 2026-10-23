Destaques uai Lotofácil 3812 sorteia R$ 2 milhões nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — prêmio estimado após três apostas vencedoras no concurso anterior. 1 R$ 2 milhões em disputa — prêmio estimado após três apostas levarem R$ 3.832.338,98 cada no concurso 3811.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou no nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa

A Lotofácil 3812 está prevista para esta sexta-feira, 23 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio aparece no texto-base marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso 3811 teria registrado três apostas vencedoras na faixa principal, com prêmio de R$ 3.832.338,98 para cada uma, segundo as informações fornecidas.

Resultado do concurso anterior

As dezenas informadas para o concurso 3811, realizado na quinta-feira (22/10), são:

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25

O texto-base informa apostas vencedoras em Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP). Cada uma teria recebido R$ 3.832.338,98.

Confira as dezenas, as cidades e os valores no resultado oficial da Caixa antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio está indicado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

O resultado e o rateio devem ser conferidos nos canais oficiais após a extração.

Como apostar na Lotofácil

O volante permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. O texto-base informa que a aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

É possível apostar em lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. O material informa encerramento às 19h no dia do sorteio; confirme o preço e o horário atuais antes de publicar.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio estimado em R$ 2 milhões para o concurso 3812.

14 acertos: valor rateado entre as apostas ganhadoras.

13 acertos: R$ 35 por aposta ganhadora, conforme o texto-base.

12 acertos: R$ 14 por aposta ganhadora, conforme o texto-base.

11 acertos: R$ 7 por aposta ganhadora, conforme o texto-base.

Últimos concursos da Lotofácil

3811 (22/10/2026): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25; o texto-base informa três ganhadores na faixa principal.

3809 (20/10/2026): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25; informado como acumulado.

3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24; o texto-base informa uma ganhadora em São Paulo.

3807 (18/10/2026): 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25; o texto-base informa três ganhadores.

3806 (16/10/2026): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25; o texto-base informa dois ganhadores na Bahia.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original.

O prazo informado para resgate é de 90 dias. Confirme os limites, os documentos necessários e os procedimentos nas regras oficiais vigentes.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3812?

R$ 2 milhões estimados, segundo o material enviado.

Quando acontece o sorteio?

O texto-base indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

O material informa até as 19h; confirme o horário nos canais oficiais.

Como faço para conferir o resultado?

Acesse o portal oficial das Loterias Caixa após a extração.

Confirme dezenas, rateio, valores e regras antes de publicar.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.