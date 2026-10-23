Destaques uai Quina 7150 sorteia R$ 57 milhões nesta sexta-feira, 23/10, às 21h — 28 concursos consecutivos sem ganhador. 1 R$ 57 milhões acumulados — a Quina não paga o prêmio principal desde o início de outubro.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube

3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou no nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa

A Quina 7150 tem prêmio estimado em R$ 57 milhões para o sorteio desta sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo as informações fornecidas no texto-base, a modalidade chega a 28 concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal. O resultado do concurso 7149, realizado na quinta-feira (22/10), precisa ser confirmado antes da publicação.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Depois da extração, confira as dezenas sorteadas e o rateio nos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como fazer uma aposta na Quina

Na Quina, o jogador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00, conforme o material enviado.

É possível apostar em uma casa lotérica ou pelo portal Loterias Online da Caixa. O texto-base informa encerramento das apostas às 19h do dia do sorteio, mas o horário vigente deve ser confirmado nos canais oficiais antes da publicação.

Faixas de premiação

5 acertos — Quina: prêmio principal estimado em R$ 57 milhões.

4 acertos — Quadra: valor dividido entre as apostas ganhadoras.

3 acertos — Terno: valor dividido entre as apostas ganhadoras.

2 acertos — Duque: valor dividido entre as apostas ganhadoras.

Últimos concursos da Quina

7149 (22/10/2026): dezenas a confirmar antes da publicação.

7148 (21/10/2026): resultado a confirmar; o texto-base informa que acumulou.

7147 (20/10/2026): 05 – 21 – 44 – 50 – 57; o texto-base informa que acumulou.

7146 (19/10/2026): dezenas a confirmar; o texto-base informa que acumulou.

7145 (18/10/2026): 01 – 06 – 52 – 62 – 69; o texto-base informa que acumulou.

O histórico completo dos concursos pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O material enviado informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

O texto-base também informa prazo de até dois dias úteis para pagamentos acima de R$ 10 mil e prazo de 90 dias para resgate. Confirme os limites, documentos e procedimentos atuais diretamente com a Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7150?

R$ 57 milhões estimados para a aposta que acertar as cinco dezenas.

Quando acontece o sorteio?

O texto-base indica sexta-feira, 23 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

O material informa até as 19h, mas o horário deve ser confirmado nos canais oficiais.

Como faço para conferir o resultado?

Consulte o portal oficial das Loterias Caixa após a extração.

As informações sobre resultados, premiação e resgate devem ser confirmadas no portal oficial antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.