Destaques
Dia de Sorte 1329 de quinta-feira, 22/10: uma aposta de Nova Bandeirantes (MT) acertou as sete dezenas e levou R$ 245.525,63.
- 1 Um ganhador em Mato Grosso: aposta de Nova Bandeirantes levou R$ 245.525,63.
- 2 Dezenas sorteadas: 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31. Mês da Sorte: Novembro.
- 3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1330, previsto para sábado (24/10). Prêmio estimado: [A CONFIRMAR].
O concurso Dia de Sorte 1329, indicado no material como realizado na quinta-feira (22/10), teria uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete de Nova Bandeirantes (MT) receberia R$ 245.525,63, conforme as informações fornecidas. O texto-base também informa o Mês da Sorte Novembro. Os dados devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1329
As dezenas informadas são:
01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31
Mês da Sorte: Novembro
Confira a sequência no portal oficial das Loterias Caixa e compare com o comprovante da aposta.
O Dia de Sorte acumulou?
Segundo o material fornecido, não. Uma aposta de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, teria acertado as sete dezenas e recebido o prêmio de R$ 245.525,63.
Confirme o resultado e o rateio antes de publicar a informação.
Teve ganhador no Dia de Sorte?
O texto-base informa uma aposta vencedora em Nova Bandeirantes (MT), com sete acertos e prêmio de R$ 245.525,63. O Mês da Sorte indicado é Novembro.
Ganhadores por faixa — Dia de Sorte 1329
- 7 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 245.525,63.
- Nova Bandeirantes (MT).
- 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, com R$ 2.924,53 cada, conforme o texto-base.
- 5 acertos: 848 apostas ganhadoras, com R$ 25 cada, conforme o texto-base.
- 4 acertos: 10.971 apostas ganhadoras, com R$ 5 cada, conforme o texto-base.
- Mês da Sorte: 34.731 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 cada, conforme o texto-base.
Confirme as quantidades de ganhadores e os valores do rateio na fonte oficial.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O material identifica o próximo concurso como 1330 e indica sorteio no sábado, 24 de outubro. O prêmio estimado não foi informado de maneira confirmada no texto-base.
Antes da publicação, confira a data, o horário e o valor atualizado no portal oficial das Loterias Caixa.
Como resgatar o prêmio
O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original.
O prazo informado é de 90 dias. Confirme os procedimentos e limites atuais diretamente com a Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas informadas?
01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31. Mês da Sorte: Novembro.
O Dia de Sorte acumulou?
O texto-base informa que não, pois uma aposta teria acertado as sete dezenas.
Quando é o próximo sorteio?
O material aponta sábado, 24/10; confirme o calendário oficial.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
O texto-base informa 90 dias, sujeito à confirmação das regras vigentes.
Confirme o resultado, o rateio e as informações sobre o próximo concurso nos canais oficiais das Loterias Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.tenimento — nunca aposte mais do que pode perder.