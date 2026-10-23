Destaques uai Dia de Sorte 1329 de quinta-feira, 22/10: uma aposta de Nova Bandeirantes (MT) acertou as sete dezenas e levou R$ 245.525,63. 1 Um ganhador em Mato Grosso: aposta de Nova Bandeirantes levou R$ 245.525,63.

2 Dezenas sorteadas: 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31. Mês da Sorte: Novembro .

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1330, previsto para sábado (24/10). Prêmio estimado: [A CONFIRMAR].

O concurso Dia de Sorte 1329, indicado no material como realizado na quinta-feira (22/10), teria uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete de Nova Bandeirantes (MT) receberia R$ 245.525,63, conforme as informações fornecidas. O texto-base também informa o Mês da Sorte Novembro. Os dados devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1329

As dezenas informadas são:

01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31

Mês da Sorte: Novembro

Confira a sequência no portal oficial das Loterias Caixa e compare com o comprovante da aposta.

O Dia de Sorte acumulou?

Segundo o material fornecido, não. Uma aposta de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, teria acertado as sete dezenas e recebido o prêmio de R$ 245.525,63.

Confirme o resultado e o rateio antes de publicar a informação.

Teve ganhador no Dia de Sorte?

O texto-base informa uma aposta vencedora em Nova Bandeirantes (MT), com sete acertos e prêmio de R$ 245.525,63. O Mês da Sorte indicado é Novembro.

Ganhadores por faixa — Dia de Sorte 1329

7 acertos: 1 aposta ganhadora, com R$ 245.525,63. Nova Bandeirantes (MT).

6 acertos: 20 apostas ganhadoras, com R$ 2.924,53 cada, conforme o texto-base.

5 acertos: 848 apostas ganhadoras, com R$ 25 cada, conforme o texto-base.

4 acertos: 10.971 apostas ganhadoras, com R$ 5 cada, conforme o texto-base.

Mês da Sorte: 34.731 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 cada, conforme o texto-base.

Confirme as quantidades de ganhadores e os valores do rateio na fonte oficial.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O material identifica o próximo concurso como 1330 e indica sorteio no sábado, 24 de outubro. O prêmio estimado não foi informado de maneira confirmada no texto-base.

Antes da publicação, confira a data, o horário e o valor atualizado no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas, enquanto valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original.

O prazo informado é de 90 dias. Confirme os procedimentos e limites atuais diretamente com a Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas informadas?

01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31. Mês da Sorte: Novembro.

O Dia de Sorte acumulou?

O texto-base informa que não, pois uma aposta teria acertado as sete dezenas.

Quando é o próximo sorteio?

O material aponta sábado, 24/10; confirme o calendário oficial.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

O texto-base informa 90 dias, sujeito à confirmação das regras vigentes.

Confirme o resultado, o rateio e as informações sobre o próximo concurso nos canais oficiais das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.tenimento — nunca aposte mais do que pode perder.