Destaques
Lotofácil 3811 de quinta-feira, 22/10: três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma leva R$ 3.832.338,98.
- 1 Três ganhadores: Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP), com R$ 3.832.338,98 para cada aposta.
- 2 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3812, previsto para sexta-feira (23/10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
O concurso Lotofácil 3811, indicado como realizado na quinta-feira (22/10), teria três apostas vencedoras na faixa principal. Cada uma receberia R$ 3.832.338,98, segundo as informações fornecidas. Os bilhetes foram associados a Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP). Os dados devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3811
As 15 dezenas informadas no texto-base são:
01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25
Compare a sequência com o resultado oficial da Caixa antes de publicar a matéria.
A Lotofácil acumulou?
Não, de acordo com o material enviado. Três apostas teriam acertado as 15 dezenas e dividido o prêmio principal.
O texto-base indica estimativa de R$ 2 milhões para o concurso 3812, previsto para sexta-feira (23/10). Confirme a estimativa e a data do próximo sorteio nos canais oficiais.
Teve ganhador na Lotofácil?
Segundo o texto-base, três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma receberia R$ 3.832.338,98. As localidades indicadas são Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP).
Ganhadores por faixa — Lotofácil 3811
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras — R$ 3.832.338,98 cada.
- Santa Maria do Oeste (PR).
- Rio de Janeiro (RJ).
- Indaiatuba (SP).
- 14 acertos: 871 apostas ganhadoras; valor individual a confirmar.
- 13 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 35 por aposta.
- 12 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 14 por aposta.
- 11 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 7 por aposta.
Confira a quantidade de ganhadores e os valores oficiais do rateio antes da publicação.
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3812 está indicado no material para sexta-feira, 23 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Confirme o calendário, o horário e a estimativa atualizada no portal da Caixa.
Como resgatar o prêmio
O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e comprovante original.
O prazo informado para resgate é de 90 dias. Verifique os procedimentos oficiais atuais antes de orientar os leitores.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas informadas?
01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.
A Lotofácil acumulou?
O texto-base informa que não, pois três apostas acertaram as 15 dezenas.
Quando é o próximo concurso?
O material aponta sexta-feira, 23/10, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
O texto-base informa 90 dias, mas a regra vigente deve ser confirmada com a Caixa.
Os números, a quantidade de ganhadores e os valores do rateio devem ser conferidos no portal oficial das Loterias Caixa.