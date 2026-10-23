Destaques uai Lotofácil 3811 de quinta-feira, 22/10: três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma leva R$ 3.832.338,98. 1 Três ganhadores: Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP), com R$ 3.832.338,98 para cada aposta.

2 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3812, previsto para sexta-feira (23/10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

O concurso Lotofácil 3811, indicado como realizado na quinta-feira (22/10), teria três apostas vencedoras na faixa principal. Cada uma receberia R$ 3.832.338,98, segundo as informações fornecidas. Os bilhetes foram associados a Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP). Os dados devem ser confirmados no resultado oficial antes da publicação.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3811

As 15 dezenas informadas no texto-base são:

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25

Compare a sequência com o resultado oficial da Caixa antes de publicar a matéria.

A Lotofácil acumulou?

Não, de acordo com o material enviado. Três apostas teriam acertado as 15 dezenas e dividido o prêmio principal.

O texto-base indica estimativa de R$ 2 milhões para o concurso 3812, previsto para sexta-feira (23/10). Confirme a estimativa e a data do próximo sorteio nos canais oficiais.

Teve ganhador na Lotofácil?

Segundo o texto-base, três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma receberia R$ 3.832.338,98. As localidades indicadas são Santa Maria do Oeste (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Indaiatuba (SP).

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3811

15 acertos: 3 apostas ganhadoras — R$ 3.832.338,98 cada. Santa Maria do Oeste (PR). Rio de Janeiro (RJ). Indaiatuba (SP).

14 acertos: 871 apostas ganhadoras; valor individual a confirmar.

13 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 35 por aposta.

12 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 14 por aposta.

11 acertos: quantidade de apostas a confirmar; o texto-base informa R$ 7 por aposta.

Confira a quantidade de ganhadores e os valores oficiais do rateio antes da publicação.

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3812 está indicado no material para sexta-feira, 23 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Confirme o calendário, o horário e a estimativa atualizada no portal da Caixa.

Como resgatar o prêmio

O texto-base informa que prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e comprovante original.

O prazo informado para resgate é de 90 dias. Verifique os procedimentos oficiais atuais antes de orientar os leitores.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas informadas?

01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25.

A Lotofácil acumulou?

O texto-base informa que não, pois três apostas acertaram as 15 dezenas.

Quando é o próximo concurso?

O material aponta sexta-feira, 23/10, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

O texto-base informa 90 dias, mas a regra vigente deve ser confirmada com a Caixa.

Os números, a quantidade de ganhadores e os valores do rateio devem ser conferidos no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.