Destaques uai Super Sete 913 sorteia R$ 11,8 milhões nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após o concurso anterior terminar sem ganhador nas sete colunas. 1 R$ 11,8 milhões acumulados — o concurso 912 terminou sem acertador das sete colunas.

2 Sete colunas com números de 0 a 9 — o jogador escolhe números em cada coluna, e a Caixa sorteia um por coluna.

3 Aposta mínima de R$ 2,50 — há faixas de premiação para três, quatro, cinco, seis ou sete colunas acertadas. As apostas vão até as 19h.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna para aumentar as chances. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acerta três, quatro, cinco, seis ou sete colunas leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 colunas certas: R$ 11,8 milhões estimados

R$ 11,8 milhões estimados 6 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 5 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 4 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 3 colunas certas: valor rateado entre os ganhadores

Últimos concursos da Super Sete

912 (19/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas sete colunas

[A CONFIRMAR] — sem ganhador nas sete colunas 911 (16/10/2026): C1: 2 / C2: 3 / C3: 2 / C4: 2 / C5: 7 / C6: 4 / C7: 6 — sem ganhador nas sete colunas

C1: 2 / C2: 3 / C3: 2 / C4: 2 / C5: 7 / C6: 4 / C7: 6 — sem ganhador nas sete colunas 910 (13/10/2026): [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] 909 (10/10/2026): [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] 907 (05/10/2026): C1: 6 / C2: 0 / C3: 2 / C4: 1 / C5: 1 / C6: 4 / C7: 9

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Super Sete 913? R$ 11,8 milhões estimados para quem acertar as sete colunas.

Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como funciona a mecânica de colunas? O volante tem sete colunas com números de 0 a 9. O jogador escolhe números em cada coluna e a Caixa sorteia um por coluna. Quem acerta as sete colunas leva o prêmio principal.

Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.