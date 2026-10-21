Destaques uai +Milionária 400 pode pagar R$ 107 milhões nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após o concurso anterior terminar sem ganhador na faixa principal. 1 R$ 107 milhões estimados — prêmio acumulado após o concurso 399, realizado no domingo (18/10), terminar sem acertador da faixa principal.

2 Aposta simples de R$ 6 — escolha seis números entre 50 e dois trevos entre seis opções disponíveis.

3 Dez faixas de premiação — a faixa principal exige seis números e dois trevos corretos. Há também prêmios para outras combinações de acertos.

Quando e onde acompanhar

O sorteio está previsto para as 21h desta quarta-feira (21/10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os números sorteados e o rateio devem ser conferidos após a divulgação oficial.

Como fazer sua aposta

Para participar da +Milionária, o apostador escolhe seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. A aposta simples custa R$ 6. Também é possível selecionar mais números e trevos, aumentando o valor do jogo e a quantidade de combinações.

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas, no aplicativo oficial ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Confira o prazo de encerramento das apostas nos canais oficiais antes de registrar seu jogo.

Faixas de premiação

A +Milionária possui dez faixas de premiação. Os valores variam conforme a quantidade de números e trevos acertados e, nas faixas variáveis, conforme a arrecadação e o rateio entre os ganhadores.

6 acertos + 2 trevos: faixa principal

faixa principal 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: segunda faixa

segunda faixa 5 acertos + 2 trevos: terceira faixa

terceira faixa 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: quarta faixa

quarta faixa 4 acertos + 2 trevos: quinta faixa

quinta faixa 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: sexta faixa

sexta faixa 3 acertos + 2 trevos: prêmio fixo de R$ 50

prêmio fixo de R$ 50 3 acertos + 1 trevo: prêmio fixo de R$ 24

prêmio fixo de R$ 24 2 acertos + 2 trevos: prêmio fixo de R$ 12

prêmio fixo de R$ 12 2 acertos + 1 trevo: prêmio fixo de R$ 6

Os valores fixos seguem as regras oficiais da modalidade. Consulte a página da +Milionária na Caixa para confirmar as regras e os valores vigentes.

Último resultado da +Milionária

Concurso 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49

36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 Trevos: 1 e 2

1 e 2 Situação: acumulou na faixa principal

acumulou na faixa principal Concurso 400 (21/10/2026): resultado a divulgar após o sorteio

O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

O pagamento dos prêmios segue as regras de resgate das Loterias Caixa. Para receber, o ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e um documento oficial de identificação com CPF. Prêmios de maior valor exigem atendimento em agência da Caixa, conforme os procedimentos vigentes.

O prazo para resgatar os prêmios é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme a legislação aplicável. Confira os detalhes no site oficial da Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 400? A estimativa informada é de R$ 107 milhões para o concurso desta quarta-feira, 21 de outubro.

Quando acontece o sorteio? A previsão é para quarta-feira (21/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quanto custa a aposta simples? R$ 6, com seis números e dois trevos selecionados no volante.

Como conferir os números sorteados? Após a extração, consulte os resultados no portal oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o resultado do concurso anterior? No concurso 399, de 18 de outubro, saíram os números 36, 40, 42, 43, 46 e 49, com os trevos 1 e 2. A faixa principal acumulou.

As informações sobre prêmio, regras e resultados devem ser confirmadas nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento. Nunca aposte dinheiro necessário para suas despesas.