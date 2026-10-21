Destaques uai Dupla Sena 3023 sorteia R$ 9 milhões nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após dois sorteios do concurso anterior terminarem sem ganhador na faixa principal. 1 R$ 9 milhões acumulados — o concurso 3022 terminou sem acertador das seis dezenas nos dois sorteios.

2 Dois sorteios por concurso — o mesmo bilhete participa das duas extrações, sem precisar registrar duas apostas diferentes.

3 Aposta mínima de R$ 2,50 — escolha seis números entre 50. Há prêmios para quem acerta três, quatro, cinco ou seis dezenas em qualquer sorteio.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Quem acerta três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um dos sorteios leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 9 milhões estimados — válido em qualquer dos dois sorteios

R$ 9 milhões estimados — válido em qualquer dos dois sorteios 5 acertos (quina): valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 4 acertos (quadra): valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 3 acertos (terno): valor rateado entre os ganhadores

Últimos concursos da Dupla Sena

3022 (19/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena nos dois sorteios

[A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena nos dois sorteios 3021 (16/10/2026): 1º 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 / 2º 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49 — sem ganhador na sena

1º 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 / 2º 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49 — sem ganhador na sena 3020 (14/10/2026): [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] 3019 (13/10/2026): [A CONFIRMAR]

[A CONFIRMAR] 3017 (05/10/2026): 1º 05 – 06 – 22 – 23 – 37 – 38 / 2º 05 – 08 – 20 – 31 – 42 – 48

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3023? R$ 9 milhões estimados para quem acertar as seis dezenas em qualquer dos dois sorteios.

Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por que a Dupla Sena tem dois sorteios? O mesmo bilhete participa de duas extrações, sem precisar comprar dois jogos separados.

Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.