Destaques uai Lotomania 2990 sorteia R$ 500 mil nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, depois de uma aposta levar R$ 13,8 milhões no concurso anterior. 1 R$ 500 mil em disputa — prêmio estimado após uma aposta acertar as 20 dezenas do concurso 2989.

2 Prêmio de R$ 13.862.738,85 — uma aposta acertou os 20 números no concurso de segunda-feira (19/10). Outra aposta ganhou R$ 165.932,75 com zero acertos.

3 Faixa exclusiva para zero acertos — a Lotomania também premia quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas. A aposta custa R$ 3,00.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 do volante. A Caixa sorteia 20 dezenas, e o prêmio varia conforme quantos dos seus 50 números coincidem com os 20 sorteados. A aposta custa R$ 3,00. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas também concorre a prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

20 acertos: R$ 500 mil estimados

R$ 500 mil estimados 19 acertos: valor rateado

valor rateado 18 acertos: valor rateado

valor rateado 17 acertos: valor rateado

valor rateado 16 acertos: valor rateado

valor rateado 15 acertos: valor rateado

valor rateado 0 acertos: valor rateado — faixa exclusiva da Lotomania

Últimos concursos da Lotomania

2989 (19/10/2026): 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99 — 1 ganhadora, R$ 13.862.738,85; 1 aposta com 0 acertos, R$ 165.932,75

06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99 — 1 ganhadora, R$ 13.862.738,85; 1 aposta com 0 acertos, R$ 165.932,75 2988 (16/10/2026): 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97 2987 (13/10/2026): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2990? R$ 500 mil estimados para quem acertar as 20 dezenas.

Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada? Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas concorre a prêmio, em uma faixa exclusiva da Lotomania.

Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.