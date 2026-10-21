Destaques uai Dia de Sorte 1328 sorteia R$ 150 mil nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após uma aposta de Valença (RJ) ganhar R$ 622 mil no concurso anterior. 1 R$ 150 mil estimados — prêmio disponível após uma aposta acertar as sete dezenas do concurso 1327.

2 Ganhadora levou R$ 622.191,22 em Valença (RJ), com os números 10, 11, 22, 23, 24, 26 e 30. O Mês da Sorte foi Março.

3 Aposta mínima de R$ 2,50 — escolha sete números e um Mês da Sorte. O sorteio acontece às 21h, com apostas até as 19h.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe também um Mês da Sorte. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos, independentemente dos acertos. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 150 mil estimados

R$ 150 mil estimados 6 acertos: valor rateado — no concurso 1327, 21 apostas levaram R$ 3.820,07 cada

valor rateado — no concurso 1327, 21 apostas levaram R$ 3.820,07 cada 5 acertos: R$ 25,00 por aposta ganhadora

R$ 25,00 por aposta ganhadora 4 acertos: R$ 5,00 por aposta ganhadora

R$ 5,00 por aposta ganhadora Mês da Sorte: R$ 2,50 por aposta com o mês certo

Últimos concursos do Dia de Sorte

1327 (20/10/2026): 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março — 1 ganhadora em Valença/RJ, R$ 622.191,22

10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30 | Mês da Sorte: Março — 1 ganhadora em Valença/RJ, R$ 622.191,22 1326 (19/10/2026): 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 | Mês da Sorte: Abril — acumulou

01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 | Mês da Sorte: Abril — acumulou 1325 (18/10/2026): [A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: Setembro — acumulou

[A CONFIRMAR] | Mês da Sorte: Setembro — acumulou 1322 (14/10/2026): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês da Sorte: Outubro

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês da Sorte: Outubro 1321 (13/10/2026): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Mês da Sorte: Fevereiro

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1328? R$ 150 mil estimados para quem acertar as sete dezenas.

Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que é o Mês da Sorte? Você escolhe um dos 12 meses e, se o mês sorteado for o seu, ganha R$ 2,50 fixos, independentemente dos outros acertos.

Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.