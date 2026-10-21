Destaques uai Lotofácil 3810 sorteia R$ 8 milhões nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após o concurso anterior terminar sem ganhador dos 15 números. 1 R$ 8 milhões em disputa — prêmio cresceu após o concurso 3809 acumular na terça-feira (20/10).

2 Cinco faixas de premiação — apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos podem receber prêmios.

3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou pelo nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa . A aposta mínima custa R$ 3,50.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Cinco faixas de premiação — quem acerta de 11 a 15 dezenas leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

15 acertos: R$ 8 milhões estimados

R$ 8 milhões estimados 14 acertos: valor rateado entre os ganhadores

valor rateado entre os ganhadores 13 acertos: R$ 35,00 por aposta ganhadora

R$ 35,00 por aposta ganhadora 12 acertos: R$ 14,00 por aposta ganhadora

R$ 14,00 por aposta ganhadora 11 acertos: R$ 7,00 por aposta ganhadora

Últimos concursos da Lotofácil

3809 (20/10/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou

[A CONFIRMAR] — acumulou 3808 (19/10/2026): 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 — 1 ganhadora em São Paulo/SP, R$ 1.456.047,72

01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 — 1 ganhadora em São Paulo/SP, R$ 1.456.047,72 3807 (18/10/2026): 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 — 3 ganhadores

01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 — 3 ganhadores 3806 (16/10/2026): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores (João Dourado/BA e Salvador/BA)

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores (João Dourado/BA e Salvador/BA) 3804 (14/10/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3810? R$ 8 milhões estimados para quem acertar as 15 dezenas.

Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Como faço para resgatar se ganhar? Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.