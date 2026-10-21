Destaques
Quina 7148 sorteia R$ 52 milhões nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, após 26 concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.
- 1 R$ 52 milhões acumulados — prêmio estimado após 26 concursos sem acertador das cinco dezenas.
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
- 3 Apostas até as 19h nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Quatro faixas de premiação — quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): R$ 52 milhões estimados
- 4 acertos (quadra): valor rateado entre os ganhadores
- 3 acertos (terno): valor rateado entre os ganhadores
- 2 acertos (duque): valor rateado entre os ganhadores
Últimos concursos da Quina
- 7147 (20/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira as dezenas antes de publicar
- 7146 (19/10/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou
- 7145 (18/10/2026): 01 – 06 – 52 – 62 – 69 — acumulou
- 7144 (16/10/2026): 12 – 32 – 43 – 70 – 75 — acumulou
- 7143 (15/10/2026): 10 – 27 – 31 – 66 – 80 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7148? R$ 52 milhões estimados para quem acertar as cinco dezenas.
Quando acontece o sorteio? Nesta quarta-feira, 21/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Até quando posso apostar? Até às 19h desta quarta-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Como faço para resgatar se ganhar? Prêmios até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.