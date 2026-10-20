Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1327 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 26 – 11 – 24 – 23 – 10 – 22 – 30 Mês da Sorte: MARÇO

2 Sorteio realizado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

26 – 11 – 24 – 23 – 10 – 22 – 30

Mês da Sorte: MARÇO

Resultado do Dia de Sorte 1327 de hoje (20/10): veja os números sorteados e o prêmio acumulado

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio acumulado. O concurso 1326 de segunda-feira (19/10) acumulou sem ganhador das sete dezenas — as dezenas 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 foram sorteadas com Mês da Sorte Abril; 18 apostas fizeram seis acertos e levaram R$ 3.718,19 cada.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Quem acertou apenas o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos.

Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.