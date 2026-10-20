Resultado uai Saíram as dezenas e o Time do Coração da Timemania 2457 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 28 – 56 – 53 – 69 – 51 – 59 – 25 Time do Coração: PORTO VELHO/RO

2 Sorteio realizado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

28 – 56 – 53 – 69 – 51 – 59 – 25

Time do Coração: PORTO VELHO/RO

Resultado da Timemania 2457 de hoje (20/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 21,3 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 21,3 milhões. O concurso 2456 de domingo (18/10) acumulou mais uma vez com Time do Coração Anápolis/GO; o 2455 (quinta, 15/10) teve as dezenas 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 e Time do Coração Londrina/PR. Vale lembrar: quem acertar apenas o Time do Coração já leva R$ 8,50 fixos, independente dos demais acertos.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Timemania hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Timemania

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.