Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3072 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 40 – 06 – 16 – 31- 09 – 02 — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

40 – 06 – 16 – 31- 09 – 02

Resultado da Mega-Sena 3072 de hoje (20/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 185 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 185 milhões — acumulado após 12 concursos consecutivos sem acertador da sena. No concurso 3071 de domingo (18/10), as dezenas 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52 foram sorteadas sem nenhum ganhador na faixa principal; 102 apostas fizeram a quina e receberam R$ 58.806,72 cada.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Se acumulou: estimativa de R$ [X] para o concurso 3073. Se não acumulou: [N] apostas acertaram as seis dezenas.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Mega-Sena

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.