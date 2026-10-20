Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3809 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 04 – 18 – 11 – 08 – 17 – 05 – 19 – 29 – 09 – 01 – 21 – 23 – 25 – 06 – 03 — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

04 – 18 – 11 – 08 – 17 – 05 – 19 – 29 – 09 – 01 – 21 – 23 – 25 – 06 – 03

Resultado da Lotofácil 3809 de hoje (20/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 2 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 2 milhões. O concurso 3808 de segunda-feira (19/10) entregou o prêmio — uma aposta de São Paulo acertou as dezenas 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 e levou R$ 1.456.047,72.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotofácil

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.