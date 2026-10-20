Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7147 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas:44 – 21 – 57 – 05 – 50 — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

44 – 21 – 57 – 05 – 50

Resultado da Quina 7147 de hoje (20/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 52 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 52 milhões, acumulado após 25 concursos consecutivos sem acertador da quina. O concurso 7146 de segunda-feira (19/10) seguiu a sequência de acúmulos — 167 apostas fizeram a quadra e receberam R$ 4.977,85 cada, e 10.460 apostas levaram R$ 75,68 pelo terno.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Se acumulou: estimativa de R$ [X] para o concurso 7148. Se não acumulou: [N] apostas acertaram as cinco dezenas.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7147

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Quina

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.e. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.