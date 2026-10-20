Destaques uai Dia de Sorte 1327 sorteia prêmio acumulado nesta terça-feira, 20/10 — sete números e um Mês da Sorte às 21h. 1 Prêmio acumulado 600 mil — concurso 1326 de segunda acumulou; dezenas 01–02–06–11–19–21–23, Mês da Sorte Abril

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

3 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos

O Dia de Sorte 1327 sorteia prêmio acumulado nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 1326 de segunda-feira (19/10) acumular sem acertador das sete dezenas — as dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 e o Mês da Sorte foi Abril.

Como apostar no Dia de Sorte 1327

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe também um Mês da Sorte entre os 12 do calendário. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos, independente dos demais acertos. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1327?

Prêmio acumulado — confirme a estimativa atualizada antes de publicar.

Quando acontece o sorteio do Dia de Sorte 1327?

Nesta terça-feira, 20/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que é o Mês da Sorte?

Um elemento extra do jogo: você escolhe um dos 12 meses e, se o mês sorteado for o seu, ganha R$ 2,50 fixos — independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.