Destaques uai Lotofácil 3809 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira, 20/10 — prêmio zerado após ganhadora de SP na segunda, sorteio às 21h. 1 R$ 2 milhões em disputa — prêmio estimado após aposta de SP levar R$ 1,4 mi no concurso 3808

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

3 Cinco faixas de premiação — quem acerta 11 dezenas já leva R$ 7,00 por aposta ganhadora

A Lotofácil 3809 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio foi estabelecido após o concurso 3808 de segunda-feira (19/10) entregar o prêmio — uma aposta de São Paulo acertou as dezenas 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 e levou R$ 1.456.047,72.

Como apostar na Lotofácil 3809

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Cinco faixas de premiação — quem acerta de 11 a 15 dezenas leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotofácil

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotofácil 3809?

R$ 2 milhões estimados para quem acertar as 15 dezenas.

Quando acontece o sorteio da Lotofácil 3809?

Nesta terça-feira, 20/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Quantas dezenas preciso acertar para ganhar?

A partir de 11 acertos já há premiação. 11 dezenas: R$ 7,00; 12 dezenas: R$ 14,00; 13 dezenas: R$ 35,00; 14 e 15 dezenas: valores rateados.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.