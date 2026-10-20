Destaques uai Quina 7147 sorteia R$ 52 milhões nesta terça-feira, 20/10 — 25 concursos seguidos sem ganhador, sorteio às 21h. 1 R$ 52 milhões acumulados — sequência de 25 concursos sem acertador da quina

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

3 Quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva prêmio — quatro faixas de premiação

A Quina 7147 sorteia R$ 52 milhões nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 7146 de segunda-feira (19/10) acumular mais uma vez — a sequência já soma 25 concursos consecutivos sem acertador das cinco dezenas. No 7146, 167 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 4.977,85 cada.

Como apostar na Quina 7147

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Quatro faixas de premiação — quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva algum prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Quina

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7147?

R$ 52 milhões estimados para quem acertar as cinco dezenas.

Quando acontece o sorteio da Quina 7147?

Nesta terça-feira, 20/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Como faço para resgatar o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.