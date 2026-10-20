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Mega-Sena 3072 sorteia R$ 185 milhões nesta terça-feira, 20/10 — o maior prêmio em jogo no país hoje, às 21h.
- 1 R$ 185 milhões acumulados — 12 concursos consecutivos sem acertador da sena
- 2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)
- 3 Concurso anterior (3071): dezenas 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52 — nenhum acertador da sena
A Mega-Sena 3072 sorteia R$ 185 milhões nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou por 12 concursos consecutivos sem ganhador da sena. No concurso 3071 de domingo (18/10), as dezenas 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52 foram sorteadas e ninguém acertou os seis números — 102 apostas fizeram a quina e receberam R$ 58.806,72 cada.
Como apostar na Mega-Sena 3072
A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6,00. Você pode marcar de seis a 15 números no volante. Quanto mais dezenas, maior a chance de acerto — e maior o custo. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Mega-Sena
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3072?
R$ 185 milhões estimados para quem acertar as seis dezenas.
Quando acontece o sorteio da Mega-Sena 3072?
Nesta terça-feira, 20/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta terça-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Como faço para resgatar o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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