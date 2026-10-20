Destaques uai Timemania 2457 sorteia R$ 21,3 milhões nesta terça-feira, 20/10 — sete dezenas e um Time do Coração às 21h. 1 R$ 21,3 milhões acumulados — Timemania vem acumulando sorteio após sorteio sem ganhador da faixa principal

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

3 Quem acertar o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos — independente dos demais acertos

A Timemania 2457 sorteia R$ 21,3 milhões nesta terça-feira (20/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio vem crescendo após vários concursos consecutivos sem ganhador da faixa principal. O concurso 2455 (quinta, 15/10) teve as dezenas 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 e Time do Coração Londrina/PR, sem acertador. ⚠️ Insira as dezenas e o Time do Coração do concurso 2456 (domingo, 18/10) antes de publicar.

Como apostar na Timemania 2457

Na Timemania, o apostador marca de 10 a 20 números entre os 80 do volante e escolhe também um Time do Coração entre os 80 clubes participantes. A aposta simples, com 10 números e um time, custa R$ 3,00. Quem acertar o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos, independente dos acertos numéricos. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Timemania

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2457?

R$ 21,3 milhões estimados para quem acertar as sete dezenas.

Quando acontece o sorteio da Timemania 2457?

Nesta terça-feira, 20/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que é o Time do Coração?

Um elemento extra do jogo: você escolhe um dos 80 clubes participantes e, se o time sorteado for o seu, ganha R$ 8,50 fixos — independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.