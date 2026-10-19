Resultado
Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1326 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06 Mês da Sorte: [Abril]
- 2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06 Mês da Sorte: [Abril]. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06
Mês da Sorte: [Abril]
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 450 mil. O concurso 1325 de domingo (18/10) acumulou sem acertador das sete dezenas; o Mês da Sorte sorteado no 1325 foi Setembro.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dia de Sorte 1326
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada
- Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Quem acertou apenas o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos.
Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.