Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1326 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06 Mês da Sorte: [Abril]

2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06 Mês da Sorte: [Abril]. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

92 – 19 – 11 – 01 – 23 – 21 – 06

Mês da Sorte: [Abril]

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 450 mil. O concurso 1325 de domingo (18/10) acumulou sem acertador das sete dezenas; o Mês da Sorte sorteado no 1325 foi Setembro.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dia de Sorte 1326

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Quem acertou apenas o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos.

Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.