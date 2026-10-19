Resultado
Saíram as dezenas da Lotofácil 3808 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [13 – 10 – 22 – 19 – 12 01 – 07 – 14 – 24 – 21 15 – 18 – 20 – 17 – 04] — preencha após apuração oficial
- 2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: [13 – 10 – 22 – 19 – 12 01 – 07 – 14 – 24 – 21 15 – 18 – 20 – 17 – 04. A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
13 – 10 – 22 – 19 – 12 01 – 07 – 14 – 24 – 21 15 – 18 – 20 – 17 – 04
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 2 milhões. O concurso 3807 de domingo (18/10) teve três apostas ganhadoras — as dezenas 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 foram sorteadas e cada bilhete vencedor levou R$ 445.386,24.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Lotofácil 3808
- 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada
- 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada
- 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Lotofácil
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.