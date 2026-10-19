Resultado uai Saíram as dezenas da Lotomania 2989 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 90 – 91 – 26 – 49 – 45 92 – 77 – 58 – 99 – 46 85 – 53 – 62 – 96 – 74 32 – 50 – 06 – 25 – 51

2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — incluindo a faixa de 0 acertos, exclusiva da Lotomania

As dezenas sorteadas foram: [90 – 91 – 26 – 49 – 45 92 – 77 – 58 – 99 – 46 85 – 53 – 62 – 96 – 74 32 – 50 – 06 – 25 – 51. A Lotomania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

90 – 91 – 26 – 49 – 45 92 – 77 – 58 – 99 – 46 85 – 53 – 62 – 96 – 74 32 – 50 – 06 – 25 – 51

Resultado da Lotomania 2989 de hoje (19/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 14 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 14 milhões. No concurso 2988 (sexta-feira, 16/10), as 20 dezenas foram: 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97. Vale lembrar: na Lotomania, quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio — faixa exclusiva da modalidade.

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Lotomania hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo. Lembre-se: na Lotomania, quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio.

Rateio — Lotomania 2989

20 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 19 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 18 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 17 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 16 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 0 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotomania

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.